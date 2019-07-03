2019-07-03T10:00:40+03:00
Общество

"Женя, мы с тобой!": в Бурятии собирают деньги на лечение КВН-щика, режиссера фильма "Решала"

Евгений Замалиев уже перенес серьезную операцию, у него - рак
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
В Бурятии собирают деньги на лечение КВН-щика, режиссера фильма "Решала". фото: страница Евгения Замалиева в соцсетях.В Бурятии собирают деньги на лечение КВН-щика, режиссера фильма "Решала". фото: страница Евгения Замалиева в соцсетях.
Изменить размер текста:

Энергичный, яркий, активный. Евгений Замалиев - личность в Бурятии известная. Он директор команды КВН сборной Бурятии, участник премьер-лиги, один из отцов-основателей команды КВН "Байкал". А еще он режиссер, снявший первый в республике кассовый фильм по названием "Чайник". Продюсер фильмов "Решала", "Решала-2", "Улан-Удэнцы" и других. В общем, человек неординарный, полный сил и энтузиазма. И вот его настигла беда. Диагноз рак - как гром среди ясного неба.

Друзья не верили до последнего: ну не может быть, чтобы жизнь этого доброго, открытого, творческого человека вдруг так кардинально изменилась! Уже полгода он проходит дорогое лечение в Москве. На днях Евгению сделали серьезную операцию - ампутировали ногу. Но этого недостаточно. Нужно срочно лететь в Корею, чтобы спасти его. И на это нужны огромные деньги...миллионы. Друзья, коллеги, знакомые Евгения Замалиева организовали сборы на его лечение. В соцсетях запустили хэштег: #Женямыстобой.

- Нашему замечательному другу, талантливому и неординарному Жене Замалиеву срочно требуется наша поддержка, - пишет у себя на странице в Facebook замминистра в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Юлия Дагданова. - Многие знают Женю со студенческих лет по совместным играм в КВН, многие видели его киноработы. Женя и его супруга - очень скромные люди и не любят просить о помощи. Но при этом всегда сами готовы оказать любую помощь и поддержку.

Просьба помочь семье, столкнувшейся с несчастьем, мгновенно разлетелась по соцсетям. Лайки, репосты... К чужой беде неравнодушны многие.

- Мы, КВН-щики, будем проводить благотворительный концерт, который состоится в 18 июля в ресторане "Сплетни", - пишет у себя в аккаунте руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов. - Собратья по кино организуют совместный просмотр фильмов, где также планируется сбор средств на лечение Евгению. Прошу всех присоединиться и подержать Женю!

Реквизиты для перечисления денег на лечение Евгения Замалиева смотрите здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не мог сам дышать, говорить и есть: юный самбист из Усть-Илимска после соревнований прикован к инвалидной коляске

Сибиряки собирают деньги на реабилитацию парализованного Эдуарда Саркисяна (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Помощь с кредитами пострадавшим от наводнения в Иркутской области: за просрочку займов не будут начисляться штрафы
Наводнение в Тайшете: уровень реки Уда повышается у деревень Полинчет и Кондратьево
Солнечное затмение 2 июля: команда иркутских астрономов подняла в Чили флаг России
В Тулун и Нижнеудинск прибыл мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России
Мосты через реку Ия помогут восстановить военные ЦВО
Братск готов дать рабочие места жителям пострадавших от паводка территорий Иркутской области
Авиалесоохрана: в Иркутской области 3 июля горит более 18 000 га леса
Велогонки в Уфе: у спортсменов из Иркутской области — золото, серебро и бронза
Кубок России по плаванию: у иркутянки — две серебряные медали
В Иркутске ночью 3 июля горел склад хлебозавода
Наводнение в Иркутской области: уровень воды в реке Ия спал на 1, 5 м за сутки
Пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей аферистам, которые обещали компенсацию за лекарства
Члены банды "черных лесорубов" из Усолья-Сибирского заплатят штраф в размере 700 тысяч рублей
Наводнение в Тулуне: для удобства жителей затопленных районов за городом появится новая остановка для пассажирских поездов
Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нет
С 4 по 7 июля в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта
Судебные приставы в Иркутске изъяли автомобиль у должника прямо перед зданием суда