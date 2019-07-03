"Женя, мы с тобой!": в Бурятии собирают деньги на лечение КВН-щика, режиссера фильма "Решала"

Энергичный, яркий, активный. Евгений Замалиев - личность в Бурятии известная. Он директор команды КВН сборной Бурятии, участник премьер-лиги, один из отцов-основателей команды КВН "Байкал". А еще он режиссер, снявший первый в республике кассовый фильм по названием "Чайник". Продюсер фильмов "Решала", "Решала-2", "Улан-Удэнцы" и других. В общем, человек неординарный, полный сил и энтузиазма. И вот его настигла беда. Диагноз рак - как гром среди ясного неба.

Друзья не верили до последнего: ну не может быть, чтобы жизнь этого доброго, открытого, творческого человека вдруг так кардинально изменилась! Уже полгода он проходит дорогое лечение в Москве. На днях Евгению сделали серьезную операцию - ампутировали ногу. Но этого недостаточно. Нужно срочно лететь в Корею, чтобы спасти его. И на это нужны огромные деньги...миллионы. Друзья, коллеги, знакомые Евгения Замалиева организовали сборы на его лечение. В соцсетях запустили хэштег: #Женямыстобой.

- Нашему замечательному другу, талантливому и неординарному Жене Замалиеву срочно требуется наша поддержка, - пишет у себя на странице в Facebook замминистра в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Юлия Дагданова. - Многие знают Женю со студенческих лет по совместным играм в КВН, многие видели его киноработы. Женя и его супруга - очень скромные люди и не любят просить о помощи. Но при этом всегда сами готовы оказать любую помощь и поддержку.

Просьба помочь семье, столкнувшейся с несчастьем, мгновенно разлетелась по соцсетям. Лайки, репосты... К чужой беде неравнодушны многие.

- Мы, КВН-щики, будем проводить благотворительный концерт, который состоится в 18 июля в ресторане "Сплетни", - пишет у себя в аккаунте руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов. - Собратья по кино организуют совместный просмотр фильмов, где также планируется сбор средств на лечение Евгению. Прошу всех присоединиться и подержать Женю!

Реквизиты для перечисления денег на лечение Евгения Замалиева смотрите здесь.

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