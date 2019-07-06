Пострадавшим от наводнения в Иркутской области отсрочат выплату кредитов на год

Жителям Иркутской области, которые пострадали от сильнейшего наводнения, отсрочат выплату кредитов на один год. Об этой договоренности с банками рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

- Большая часть пострадавших заемщиков это клиенты ПАО «Сбербанк», 280 человек, - уточнил Сергей Левченко. – По предварительной договоренности им отсрочат выплату кредита на один год, без изменения процентной ставки. Эти же условия обсуждаются и с представителями других банков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

Напомним, что от разрушительных паводков, обрушившихся на Приангарье в конце июня, пострадали 103 населенных пункта. Вода подтопила 10150 жилых домов, в которых проживают почти 33 тысячи человек. Разлившиеся из-за ливней реки повредили 22 автомобильных моста, еще 48 участков оказались под водой. Спасатели и добровольцы эвакуировали из зоны затопления 2048 человек, среди которых 447 детей.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 22 человека. Первые шесть семей уже получили выплаты в 1 миллион рублей за погибших родственников. Также 28 сибиряков, которых ранее считали пропавшими без вести, нашли живыми. Судьба еще 13 остается неизвестной. Всего же за время потопа за медицинской помощью обратились 2165 взрослых и 410 детей. 410 человек, среди которых 96 детей были госпитализированы.

- На 6 июля Тулун остается единственным подтопленным населенным пунктом, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Под водой остаются 346 домов на 17 улицах, в которых проживают 1072 человека, среди них 242 детей.

В город завезли 111 тысяч литров питьевой воды, еще 40 тысяч планируется доставить за выходные. Бутилированную воду привозят в пункты временного содержания, в которых все еще остается 177 человек. 35 из них уже отправили в санаторий, другая часть разъедется по родственникам. К концу дня, 6 июля во временных центрах останется 51 пострадавший, уже известно, что их планируют разместить в здании местной ДЮСШ. Сами пункты продолжат работу до 9 июля.

Ущерб от разгула стихии еще только подсчитывают, но по предварительным прогнозам на восстановление пострадавших территории потребуется огромная сумма, не менее 31 миллиарда рублей. Людям, которые из-за паводков остались без крыши над головой в ближайшее время начнут восстанавливать утраченное жилье.

- Речь идет примерно о трех тысячах домов, - рассказал заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. – Людям предоставят возможность получить сертификат на приобретение жилья на территории Иркутской области. Новые дома, которые построят для пострадавших, будут возводить с учетом возможных зон затопления.

Также начались первые выплаты за частичную и полную утрату имущества в 50 и 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Для подтверждения права на компенсацию, пострадавшим необходимо доказать факт проживания в доме. Сделать это можно в упрощенном порядке через суд. Кроме того, более 23 тысяч человек уже получили единовременную помощь в 10 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников. По официальным данным, известно во время наводнения погибли 22 человека. (подробности).