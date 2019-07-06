2019-07-06T07:15:29+03:00
Происшествия

Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников

По официальным данным, известно во время наводнения погибли 22 человека
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников. Фото: Николай Текалов.Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников. Фото: Николай Текалов.
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В Иркутской области начались выплаты семьям погибших во время паводка. Первые четыре семьи уже получили по одному миллиону рублей. Напомним, что общее число погибших уже достигло 22 человек. Такую печальную цифру озвучил заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко, который прибыл в Приангарье, чтобы посетить пострадавшие от паводка Чунский и Нижнеудинский районы.

- Также начались первые выплаты за частичную и полную утрату имущества в 50 и 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Единовременную помощь в 10 тысяч рублей уже получили более 23 тысяч человек.

В правительстве уточнили, что для получения компенсации необходимо доказать факт проживания в доме, который пострадал от стихийного бедствия. Это можно сделать через суд, учтите, что для подтверждения потребуются свидетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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