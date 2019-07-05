2019-07-05T16:02:02+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: число погибших выросло до 22 человек

О том, число жертв от наводнения в Иркутской области выросло, заявил Виталий Мутко [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области: Виталий Мутко подтвердил гибель 22 человек. Фото: ГУ МЧС России.Наводнение в Иркутской области: Виталий Мутко подтвердил гибель 22 человек. Фото: ГУ МЧС России.
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Число жертв от сильнейшего наводнения, которое обрушилось на Иркутскую область выросло до 22 человек. Эту грустную цифру, 5 июля подтвердил заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко, который с рабочим визитом прибыл в подтопленное Приангарье и посетил пострадавшие от паводка районы Чунского и Нижнеудинского районов.

- Главная задача сейчас – восстановить системы жизнеобеспечения в пострадавших, - отметил Виталий Мутко. - Наша задача – поддержать людей, выплатить им социальную помощь, определить судьбу каждого дома, начать работы по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры. Все это должно двигаться ускоренными темпами.

Затопленный Тулун. Фото: ГУ МЧС России

Затопленный Тулун. Фото: ГУ МЧС России

Напомним, из-за наводнения в шести районах Иркутской области, которому уже присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера под водой оказалось 103 населенных пункта и 10 тысяч жилых домов, в которых проживает 32 тысячи человек. Сумма ущерба гигантская - около 29 млрд рублей. Что касается выплат местным жителям, которые потеряли свое жилье, то из федерального и регионального бюджетов на это выделено 980 млн рублей. По предварительным данным, после разгула стихии, полностью разрушенными оказались более 3,5 тысяч домов. Владельцам предложат варианты получения нового жилья.

Наводнение в Тулуне: стихия продолжает бушевать.Николай ТЕКАЛОВ

- Люди хотят остаться в этих местах, многие здесь родились, они хотят, чтобы у них появился свой домик, - рассказал Виталий Мутко после встречи с пострадавшими. - Наша задача – построить дома для них только в тех местах, которым не угрожает подтопление.

Тем временем, миновала угроза подтопления Шелеховского района, в котором ночью до 432 см, при критической отметке в 480 см поднялся уровень воды в реке Иркут. Напомним, из-за угрозы подтопления, там эвакуировали шесть детских оздоровительных лагерей, а местным жителям, чьи дома находятся на берегу Иркута, предлагали переехать пункты временного размещения. К счастью, днем, 5 июля большая вода пошла на спад. Режим "Повышенной готовности" снят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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