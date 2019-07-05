2019-07-05T14:35:17+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: в Шелеховском районе сняли режим «Повышенной готовности»

Уровень воды в реке Иркут снижается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области: в Шелеховском районе сняли режим «Повышенной готовности». Фото: соцсетиНаводнение в Иркутской области: в Шелеховском районе сняли режим «Повышенной готовности». Фото: соцсети
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В Шелеховском районе стабилизировалась ситуация с повышением уровня воды в реке Иркут. Напомним, из-за угрозы подтопления, 4 июля там эвакуировали шесть детских оздоровительных лагерей, а местным жителям, чьи дома находятся на берегу Иркута, предлагали переехать пункты временного размещения. В ночь на 5 июля вода в Иркуте поднялась до 432 см, при критической отметке в 480 см. К счастью, днем, 5 июля большая вода пошла на спад.

- Уровень Иркута стабильно снижается, - сообщил на своей страничке в соцсети мэр Шелеховского района Максим Модин. - Режим "Повышенной готовности" снят. Пункты временного размещения также закрыли. Детей возвращаем в оздоровительные лагеря. Спасибо всем службам за профессиональную и слаженную работу и всем, кто помог.

Что касается обстановки с наводнениями в Иркутской области на данный момент, то самая сложная ситуация продолжает оставаться в Тулуне. Там остаются подтопленными 1907 жилых домов, в которых проживают 5721 человек, в том числе 1242 ребенка, также подтоплены1907 приусадебных участков. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Например, в Тулуне расчищают мост через реку Ия: убирают обломки домов, застрявшие под конструкцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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