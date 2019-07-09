2019-07-09T07:47:56+03:00
Происшествия

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов отстранен после скандала со спасением своего дома вместо чужих от наводнения

Губернатор региона обратился в СК с просьбой проверить действия Сергея Худоногова во время паводка [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Фото: газета "Тракт".Фото: газета "Тракт".
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Набирает обороты скандал вокруг спасения собственного участка от паводка, которое организовал мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов. Напомним, все началось с того, что местный житель снял и выложил в интернет видео, где говорит: возле участка чиновника собралась коммунальная техника, в то время как "люди тонут, просят помощи". В интернете несколько дней шли бурные обсуждения, а на выходных Председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить мэра от исполнения обязанностей.

Житель Нижнеудинского района о том, что коммунальные службы работают на мэра района..Видео: соцсети.

- Губернатор Сергей Левченко направил обращение в Следственный комитет Иркутской области для проведения проверки действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время ЧС, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Глава региона также потребовал от Сергея Худоногова предоставить пояснение для оценки данных действий. Теперь обязанности мэра Нижнеудинского района исполняет замглавы МО Анатолий Крупенев.

Мнения местных жителей разделились. Одни поддерживают автора видео.

− Я в том районе много лет жила, видела его жилье – как три моих дома, − пишет комментарий горожанка Анна Трошина. − Город маленький, все знают все и молчат! Хоть один нашелся, кто снял и выложил эту наглость. Я сама лично видела, как торчал бассейн из ограды, его вынесло водой.

Правду ли говорит Анна Трошина или разговоры все-таки досужие? Те, кто лично знают Сергея Худоногова, говорят, что ни бассейна, ни коттеджа у него нет. Причем на его сторону встали даже оппоненты.

− У него очень скромная маленькая дачка: кухонька и небольшая комнатка, а еще несколько грядочек − я сама там бывала, видела, − рассказывает генеральный директор нижнеудинской газеты «Тракт» Ирина Куклина. – Сергей Худоногов с супругой живет в трехкомнатной квартире, а не на этом участке. Туда они просто приходят подышать воздухом и поработать в огородике. А когда началось наводнение, он дома совсем не появлялся – работал день и ночь. Не думаю, что у него тогда было время вызывать к себе ЖКХ. Когда вода, наконец, ушла, все в Октябрьском переулке отсыпали свои участки и откачивали воду. Скорее всего, Сергей Худоногов так же, как и другие, заплатил частникам за откачку воды из подвала. Или коммунальщики сами заехали к нему помочь, как и ко всем другим пострадавшим от паводков. Конечно, тогда народ был в «накале» из-за наводнения, возможно, поэтому любая помощь мэру воспринималась, как катастрофа.

"Комсомолке" накануне удалось связаться с Сергеем Худоноговым и узнать лично его версию событий. Сначала он пояснил, что на его участке порядок не наводился, воду не откачивали. Затем сказал, что привлекались частные силы, чтобы откачать воду из погреба.

МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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