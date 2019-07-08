Наводнение в Иркутской области: число жертв увеличилось до 23

В Иркутской области вновь увеличилось число жертв от сильнейшего наводнения, которое обрушилось на 6 районов Приангарья. По состоянию на 8 июля погибшими считаются уже 23 человека. Напомним, ранее сообщалось о 22 погибших. Тело еще одного нашли при разборе завалов. Судьба 8 местных жителей по-прежнему неизвестна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

Тем временем, подтопленными в Иркутской области остаются Тулун, а также поселок Октябрьский в Чунском районе, где из-за особенностей рельефа вода до сих пор не уходит из 43 жилых домов, в которых проживает 129 человек. В общей сложности под водой находятся 233 жилых дома, в которые не могут вернуться 604 человека.

Фото: ГУ МЧС России.

Там, где большая вода уже отступила, спасатели продолжают восстановительные работы. Они рушат аварийные дома и здания, очищают территорию от мусора с помощью техники и вывозят его на полигоны. Ну а власти ищут для людей, которые потеряли свое жилье места для строительства новых домов. Площадки под строительство есть в Тайшете, Чуне, Нижнеудинске. А в Тулуне определили пять участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления. Также найдены территории, где можно строить пятиэтажные и, возможно, даже девятиэтажные дома, с учетом грунтов и сейсмики.

Разборы завалов продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области проверят мэра Нижнеудинского района, который спасал свой пострадавший от паводка дом вместо чужих (Подробности)

Пострадавшим от наводнения в Иркутской области отсрочат выплату кредитов на год (Подробности)