2019-07-08T11:38:33+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: число жертв увеличилось до 23

Тело еще одного погибшего нашли при разборе завалов от наводнения в Иркутской области [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области: число жертв увеличилось до 23Наводнение в Иркутской области: число жертв увеличилось до 23
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В Иркутской области вновь увеличилось число жертв от сильнейшего наводнения, которое обрушилось на 6 районов Приангарья. По состоянию на 8 июля погибшими считаются уже 23 человека. Напомним, ранее сообщалось о 22 погибших. Тело еще одного нашли при разборе завалов. Судьба 8 местных жителей по-прежнему неизвестна.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

Тем временем, подтопленными в Иркутской области остаются Тулун, а также поселок Октябрьский в Чунском районе, где из-за особенностей рельефа вода до сих пор не уходит из 43 жилых домов, в которых проживает 129 человек. В общей сложности под водой находятся 233 жилых дома, в которые не могут вернуться 604 человека.

Фото: ГУ МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России.

Там, где большая вода уже отступила, спасатели продолжают восстановительные работы. Они рушат аварийные дома и здания, очищают территорию от мусора с помощью техники и вывозят его на полигоны. Ну а власти ищут для людей, которые потеряли свое жилье места для строительства новых домов. Площадки под строительство есть в Тайшете, Чуне, Нижнеудинске. А в Тулуне определили пять участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления. Также найдены территории, где можно строить пятиэтажные и, возможно, даже девятиэтажные дома, с учетом грунтов и сейсмики.

Разборы завалов продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Разборы завалов продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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