2019-07-08T07:46:44+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области подтопленными остаются Тулун и поселок Октябрьский

В подтопленных районах продолжаются восстановительные работы [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области подтопленными остаются Тулун и поселок Октябрьский. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Наводнение в Иркутской области подтопленными остаются Тулун и поселок Октябрьский. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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В пострадавшей от сильнейшего наводнения Иркутской области не прекращаются работы по расчистке завалов, которые оставила после себя стихия. По состоянию на 8 июля, подтопленными остаются два населенных пункта – это Тулун, а также поселок Октябрьский в Чунском районе, где из-за особенностей рельефа вода до сих пор не уходит из 43 жилых домов, в которых проживает 129 человек. В общей сложности, в Приангарье под водой находятся 233 жилых дома, в которые не могут вернуться 604 человека.

Что касается восстановительных работ, то сейчас спасатели рушат аварийные дома и здания, разбирают завалы, очищают территорию от мусора с помощью техники и вывозят его на полигоны. Также идет отбор проб воды и грунта, дезинфекция домов, надворных туалетов, колодцев и подворий. Вода откачивается из подвалов домов.

Тулун после наводнения. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Тулун после наводнения. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, в крупнейшем за 30 лет паводке, который обрушился на Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Черемховский и Куйтунский районы Иркутской области, погибли 22 человека, еще 11 считаются пропавшими без вести. За помощью к врачам обратилось 3212 человек, 442 из которых госпитализированы.

Тем временем, продолжаются выплаты пострадавшим от наводнения. По данным на 8 июля деньги в полном объеме получили только жители Зиминского района. В других муниципальных округах Иркутской области продолжается выдача материальной помощи по утере имущества по 50 и 100 тысяч рублей. Что касается единовременной выплаты, ее получили 23822 пострадавших жителя. Также идут выплаты родственникам погибших от разлива рек. Им полагается по 1 миллиону рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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