2019-07-07T06:34:11+03:00
Происшествия

"Ищу свой дом!": жители пострадавшего от наводнения Тулуна помогают друг другу найти уплывшее жилье и вещи

Наводнение в Тулуне лишило крыши над головой тысячи человек [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Ищу свой дом!": в пострадавшем от наводнения Тулуне местные жители вместе ищут уплывшее жилье и вещи"Ищу свой дом!": в пострадавшем от наводнения Тулуне местные жители вместе ищут уплывшее жилье и вещиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Наводнение в Тулуне позади. Город оправляется после бедствия. Многие лишились всего - дома, вещей, скота. Но шансы найти хоть какое-то уцелевшее имущество есть. Сибиряки создали специальную поисковую группу в соцсетях, чтобы помогать друг другу отыскивать уплывшее жилье, а не бродить по берегам и островам в одиночку.

снимки уплывших домов выкладывают в интернет, чтобы владельцы могли их увидеть. Фото: группа "Тулун, дома и вещи на островах после наводнения" в соцсетях.

снимки уплывших домов выкладывают в интернет, чтобы владельцы могли их увидеть. Фото: группа "Тулун, дома и вещи на островах после наводнения" в соцсетях.

- Нас пока двое, и на моторном катамаране мы обследуем острова в поисках домов, ценных вещей, домашних животных, - пишет на странице "Тулун, дома и вещи на островах после наводнения" иркутянин Евгений Клепиков. - Все более-менее ценное и важное мы фотографируем и выкладываем в эту группу. Мы пытаемся успеть раньше мародеров и избавить людей от поисков там, где уже были другие.

Находят не только имущество, и но и домашних животных. Фото: группа "Тулун, дома и вещи на островах после наводнения" в соцсетях.

Находят не только имущество, и но и домашних животных. Фото: группа "Тулун, дома и вещи на островах после наводнения" в соцсетях.

Группа уже пестрит фотографиями. Кто-то бросает клич: "Ищу свой дом!", кто-то делится снимками уплывших строений - а вдруг хозяева отзовутся? Тех, кто узнает свое жилье, добровольцы привозят прямо к нему. Некоторым тулунчанам уже помогли вернуть хотя бы документы и дорогие сердцу вещи.

Найти уплывший дом - удача, можно забрать уцелевшие вещи. Фото: группа "Тулун, дома и вещи на островах после наводнения" в соцсетях.

Найти уплывший дом - удача, можно забрать уцелевшие вещи. Фото: группа "Тулун, дома и вещи на островах после наводнения" в соцсетях.

- Очень важно найти утерянный дом, такой любимый, - пишет в группе тулунчанка Ксения Соковикова. - Можно забрать ценные вещи, у нас, например, чудом сохранилась картина, подаренная за неделю до наводнения друзьями. Мне было важно проститься с нашим домом. Отпустить его...

Тех, кто может помочь, призывают присоединиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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