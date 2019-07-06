Паводки в Иркутской области: 7 июня начнется вывоз унесенных стихией домов в Тулуне
В Тулуне продолжают разбирать последствия сокрушительного наводнения, которое обрушилось на город. Напомним, что в конце июня из-за проливных дождей произошел резкий подъем воды в реке Ия. Разгул стихийного бедствия был велик настолько, что наводнение побило все предыдущие рекорды метеонаблюдений. Потоки воды смывали с фундамента целые дома, которые затем прибило к местному мосту.
Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области
- 7 июня начинается разбор и вывоз унесенных стихией домов, чьи собственники останутся неизвестными, - сообщили в пресс-службе правительства Иркусткой области. – Все работы пройдут в присутствии комиссии.
Чтобы ваш дом не разобрали и не вывезли на свалку, необходимо как можно скорее сообщить о своих правах на здание членам комиссии, либо представителям городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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