2019-07-06T17:22:02+03:00
Происшествия

Паводки в Иркутской области: 7 июня начнется вывоз унесенных стихией домов в Тулуне

Владельцем построек необходимо обратится в местную администрацию [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Паводки в Иркутской области: 7 июня начнется вывоз унесенных стихией домов в Тулуне. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".Паводки в Иркутской области: 7 июня начнется вывоз унесенных стихией домов в Тулуне. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Изменить размер текста:

В Тулуне продолжают разбирать последствия сокрушительного наводнения, которое обрушилось на город. Напомним, что в конце июня из-за проливных дождей произошел резкий подъем воды в реке Ия. Разгул стихийного бедствия был велик настолько, что наводнение побило все предыдущие рекорды метеонаблюдений. Потоки воды смывали с фундамента целые дома, которые затем прибило к местному мосту.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

- 7 июня начинается разбор и вывоз унесенных стихией домов, чьи собственники останутся неизвестными, - сообщили в пресс-службе правительства Иркусткой области. – Все работы пройдут в присутствии комиссии.

Чтобы ваш дом не разобрали и не вывезли на свалку, необходимо как можно скорее сообщить о своих правах на здание членам комиссии, либо представителям городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мост через реку Ия в Тулуне: видео как плывущие дома врезаются в опоры и разваливаются на части. Очевидцы сняли на видео, как дома врезаются в опоры моста через реку Ия в Тулуне. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на подстанции скорой помощи в Иркутске, погибших и пострадавших нет
Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом
Наводнение в Иркутской области: нашли двух человек, считавшихся пропавшими без вести
Военные откроют общественную баню для пострадавших от паводка в Тулуне
Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения завершил работу в Иркутске
Последствия паводка в Иркутской области: министерство обороны РФ закончит работы к 20 июля
Всемирная летняя универсиада 2019: иркутский дзюдоист выиграл золото в весе до 73 кг
Роспотребнадзор: вспышек инфекции в районах пострадавших от паводков в Иркутской области нет
Последствия наводнения в Иркутской области: более 150 человек остается в пунктах временного размещения в Тулуне
Почти 60 тысяч гектаров тайги горит в Иркутской области
Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников
МЧС: уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться
Эксперты Росавтодора выехали в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: коров временно вывезут из города в иркутский питомник К-9
Перекрытие улиц в Иркутске: в июле ограничат движение в м-он Лесной, ЖК "Восточный" ул. Шевцова и Блюхера
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: расчищают мост через реку Ия
Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком
Последствия наводнения в Иркутской области: 1200 человек получили компенсацию в размере 10 тысяч рублей
В Иркутской области площадь лесных пожаров 5 июля более 43 000 га
Полицейские в Иркутске задержали вора, который совершил серию краж
Водителям, утратившим водительские удостоверения при наводнении в Иркутской области, выдают новые документы
В ИГУ подано уже более 8500 заявлений на обучение