В Иркутской области проверят мэра Нижнеудинского района, который спасал свой пострадавший от паводка дом вместо чужих

Виталий Мутко потребовал уволить мэра Нижнеудинского района за то, что он спасал свой дом от паводка вместо чужих. Все началось с видео в соцсетях, на котором сибиряк, проезжая мимо дома мэра Сергея Худоногова, рассказывает о том, что во время наводнения в Иркутской области он стянул к себе коммунальщиков.

- Посмотрите, сколько ЖКХ на него работает, когда люди тонут, просят помощи, - говорит мужчина. - А наши мужики вот где работают. Смотрите, делайте выводы сами, что творится на нашей улице. Смотрите, как у него отсыпано! Мы-то лопатами это сделаем, мы не боимся работы. Уже, наверное, штук 10 вывезли "КамАЗов", "ГАЗиков". "ГАЗик", "КамАЗ", "УАЗик" - полная ограда народу!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="512" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718850" frameborder="0"></iframe> Житель Нижнеудинского района о том, что коммунальные службы работают на мэра района..Видео: соцсети.

Мнения сибиряков в интернете разделились. Одни пишут, что мэр района даже якобы восстанавливал бассейн на своем участке, другие уверены, что на самом деле и бассейна-то никакого нет, и вообще эти домыслы под большим сомнением. Чтобы выяснить, как все было на самом деле, в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова будет проводиться проверка.

- Основанием стало требование Председателя Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией об использовании коммунальной техники в личных целях во время ликвидации последствий стихии, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - По результатам проверки губернатором Иркутской области Сергеем Левченко будет принято решение.

Напомним, паводки в Иркутской области начались 25 июня. Разлились реки Ия, Уда, Бирюса. Сначала затопило Нижнеудинск, затем удар принял на себя Тулун. Часть города оказалась разрушена сильнейшим потоком воды, дома буквально уплывали. Пострадали и села в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах. Около 10 тысяч домов уничтожены, семьи лишились крыши над головой. Также в этих районах разрушены 10 участков дорог и восемь автомобильных мостов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718823" frameborder="0"></iframe> МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

По данным на 7 июля, все еще подтоплен Тулун. Вода пока не ушла из 224 домов. Остальные территории уже приводят в порядок после наводнения: откачивают воду, разбирают завалы, утилизируют мусор. В городе уже запущено водоснабжение, правда, вода пока идет только техническая, не для питья. Кроме того, из Тулуна начали вывозить обломки домов, разрушенных мощным речным потоком.

Жителям районов, пострадавших от наводнения, подвозят гуманитарную помощь: продукты, одежду, бытовые принадлежности. В 13 пунктах временного размещения пока находятся 479 человек. Детей разместят в лагерях до конца лета, взрослых при необходимости - в санатории. Стоит отметить, что более 22,5 тысяч человек уже получили первые выплаты - по 10 тысяч рублей. На очереди - еще девять тысяч пострадавших.

Пострадавшие от паводка районы Иркутской области предстоит привести в порядок. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

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