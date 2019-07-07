2019-07-07T06:43:44+03:00
Происшествия

Поиск пропавших без вести при наводнении в Иркутской области: 30 человек найдено живыми

В списке по поиску пропавших без вести при наводнении числится 11 человек, погибших - 22 [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Поиск пропавших без вести при наводнении в Иркутской области: 30 человек найдено живыми. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".Поиск пропавших без вести при наводнении в Иркутской области: 30 человек найдено живыми. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
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Продолжается поиск без вести пропавших при наводнении в Иркутской области. По данным на 7 июля, найдено живыми 30 сибиряков.

- На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Погибло 22 человека.

Вода в реке Ия спадает. По информации на утро 7 июля, уровень воды - 545 сантиметров, что на полтора метра меньше критического уровня.

В воскресенье, 7 июля, в Тулуне все еще подтоплено еще 224 дома. Там проживало 560 людей, из которых 140 - дети. Вода еще не отступила на 12 соцобъектах, 143 улицах, семи садоводствах и трех заправках. Поврежден один автомобильный мост.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

Пострадавшим от паводка городам и селам Иркутской области предстоит долгое восстановление. Так, еще повреждены 10 участков автодорог и восемь местных мостов. Пока нет электричества в пяти населенных пунктах, где живет 1802 сибиряка.

- Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Очищено три километра проезжей части, проезд по трассе Р-255 "Сибирь" открыт. Дома, которые захлестнула "большая вода", обследуют. Установлено, что из 9390 строений 3496 уже нельзя восстановить. В остальных 5894 домах можно сделать ремонт. Местным жителям помогают откачивать воду и вывозить мусор.

Кроме того, 19 обратившимся сибирякам выдали удостоверения личности.

Предстоит восстанавливать участки дорог и автомобильные мосты, разрушенные при паводке в Иркутской области. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Предстоит восстанавливать участки дорог и автомобильные мосты, разрушенные при паводке в Иркутской области. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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