Наводнение в Иркутской области: восстановление социальных объектов оценили 8, 5 миллиардов рублей

Стала известна стоимость восстановления социальных объектов пострадавших от паводка в Иркутской области. Устранение последствий стихийного бедствия обойдется в 8, 5 миллиардов рублей. Такую сумму озвучил заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, который находится в Приангарье с рабочим визитом.

- В ближайшее время необходимо восстановить жизнеобеспечение и коммунальную инфраструктуру, - рассказал Виталий Мутко. – По предварительным оценкам на это потребуется 8,5 млрд рублей.

По словам Виталия Мутко, на 6 июля в Приангарье в восстановительных работах участвуют почти 5 тысяч военнослужающих ВС РФ, спасателей и сотрудников Росгвардии. Так, сегодня 6 июня планируется запустить водозабор в Тулуне. Кроме того, уже на следующей неделе представят площадки для строительства жилья. Напомним, что из-за паводков были утрачены более 3 тысяч домов. Новые здания планируется возводить с учетом возможных зон подтопления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

- По предварительным оценкам, на восстановление жилого фонда необходимо 10, 5 млрд рублей, - сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. – В приоритете подготовка к отопительному сезону и ремонт котельных.

Также Сергей Левченко рассказал о том, что региональное правительство достигло принципиальной договоренности с банками о том, что жители территорий, пострадавших от наводнения, получат отсрочку от выплаты кредитов на один год.

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Роспотребнадзор: вспышек инфекции в районах пострадавших от паводков в Иркутской области нет. Уровень заболеваемости не превышает многолетние показатели. (подробности). МЧС: уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться. По прогнозам синоптиков, 6 и 7 июля в реках Иркут, Китой и Ока возможен подъем на 5-20 см. (подробности).