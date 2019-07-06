2019-07-06T06:13:24+03:00
Происшествия

МЧС: уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться

По прогнозам синоптиков, 6 и 7 июля в реках Иркут, Китой и Ока возможен подъем на 5-20 см
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС: уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться. Фото: соцсети.МЧС: уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться. Фото: соцсети.
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В Иркутской области продолжается постоянный мониторинг рек. Специалисты круглосуточно отслеживают изменения уровня воды. Так, по данным регионального МЧС, на реках Белая Ия, Уда и Бирюса происходит понижение, вода постепенно начинает уходить.

- На утро 6 июля уровень реки Ия в Тулуне остановился на отметке в 574 см, при критических значениях в 700 см, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также до 342 см снизился уровень реки Иркут в селе Баклаши и 204 см в Иркутске.

Однако синоптики не исключают, что из из-за очередных проливных дождей, которые пройдут в верховьях рек в западных, центральных и южных районов, возможно повышение уровня воды на 50-100 см. По мнению специалистов, колебания в реках Иркут, Китой и Ока не превысят 5-20 см.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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