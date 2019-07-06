Роспотребнадзор: вспышек инфекции в районах пострадавших от паводков в Иркутской области нет
Санитарные врачи продолжают следить за ситуацией в районах пострадавших от наводнения в Иркутской области. Специалисты регионального Роспотребнадзора провели 62 исследования проб воды пищевых продуктов.
- На 6 июля в территория пострадавших от паводков вспышек инфекций нет, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области. – Уровень заболеваемости не превышает многолетние показатели.
В ведомстве уточнили, что также продолжается вакцинация населения оказавшегося в зоне подтопления. Так прививки гепатита А уже получили 19833 человека, еще 2100 против дизентерии и 494 от брюшного тифа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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