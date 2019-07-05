2019-07-05T08:48:56+03:00
Происшествия

Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: военнослужащие ЦВО доставили 5 тонн хлора для дезинфекции

Специалисты радиационной химической и биологической защиты обработают территорию в рамках ликвидации последствий наводнения в Тулуне
Любовь АРБАТСКАЯ
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Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: военнослужащие ЦВО доставили 5 тонн хлора для дезинфекцииЛиквидация последствий наводнения в Тулуне: военнослужащие ЦВО доставили 5 тонн хлора для дезинфекцииФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Вода в подтопленных районах Иркутской области продолжает идти на спад. Ликвидация последствий наводнения в Тулуне набирает обороты. Так, военнослужащие Центрального военного округа доставили пять тонн хлора, чтобы дезинфицировать городские улицы и дороги, которые топило водой.

- В ближайшее время специалисты радиационной химической и биологической защиты ЦВО проведут дезинфекцию местности после спада воды в Тулунском районе, - сообщается на сайте Минобороны РФ. - Обработают более пять тысяч частных домов с надворными туалетами, 49 соцобъектов, семь источников водоснабжения, 30 колодцев и скважин, прилегающие территории.

Сейчас военные проводят биологический осмотр зоны подтопления, привозят техническую воду для местных жителей и своего состава. Также они будут расчищать районы, где прошла "большая вода", изучать биологическую обстановку, оказывать медпомощь, участвовать в эвакуации пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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