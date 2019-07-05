Уровень воды в реке Иркут растет: в наиболее опасных районах Иркутска ставят дамбы
Сводки ГУ МЧС по Иркутской области вновь стали самой востребованной информацией в регионе. Горожане выясняют, какой уровень воды в реке Иркут сейчас, как он повышается. И понятно, почему. В Иркутском и Шелеховском районах идут противопаводковые мероприятия.
- Информация об угрозе подтопления 6 населенных пунктов в Шелеховском и Иркутском районе поступила в Центр управления в кризисных ситуациях накануне, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. - В областном центре в зону возможного подтопления могут попасть 42 дома. В территории введен режим «Повышенная готовность».
Пожарные и спасатели всех служб МЧС, БПСО, городских формирований Иркутска и Шелехова, а также областные подразделения переведены на режим часовой готовности. Это значит, что все специалисты на месте и готовы в кратчайший срок выехать на место возможного ЧП.
В областном центре защищают поселок Горького. Именно он может пострадать в первую очередь, если уровень воды в Иркуте повысится до близкого к критическому. Идет установка 600 метров наливной противопаводковой дамбы. Это позволит укрепить защиту поселка от паводка. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон совместно с аварийно-спасательной службой города установили 24 секции дополнительного защитного сооружения.
Со вчерашнего дня, с 4 июля, Иркутская ГЭС снизила сбросы воды в Ангару до момента, пока не закончится паводок на Иркуте.
В зону возможного затопления при повышении уровня воды в реке Иркут попадают села Баклаши, Шаманка, Моты, Веденщина Шелеховского района, Смоленщина и Максимовщина Иркутского района. Население предупреждают об опасности через мессенджеры. Кроме того, организован обход по дворам. Готовы принять пострадавших 17 пунктов временного размещения в Шелеховском районе и 10 – в Иркутском.
КОНКРЕТНО
Уровень воды в реке Иркут на утро 5 июля
- в районе гидропоста в городе Иркутске – 244 сантиметра, при критической отметке – 320 сантиметров;
- у деревни Баклаши Шелеховского района – 420 сантиметров, при критической – 480;
- у села Тунка в верховьях реки Иркут в республике Бурятия – 466 сантиметров, при критической отметке – 400 сантиметров.
А В ЭТО ВРЕМЯ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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