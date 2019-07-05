2019-07-05T03:34:37+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: компенсации будут выдавать за потерю урожая и скота

Указ о новом виде выплат подписал губернатор Сергей Левченко
Мария КНЯЗЕВА
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Наводнение в Иркутской области: компенсации будут выдавать за потерю урожая и скотаНаводнение в Иркутской области: компенсации будут выдавать за потерю урожая и скотаФото: Николай ТЕКАЛОВ
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В Иркутской области продолжается ликвидация последствий разлива рек. Профильные министерства подсчитывают убытки. Сотни семей остались без домов, гаражей, машин. Их просто унесло потоками воды. Размыты приусадебные участки, погибли посевы и большинство домашнего скота. Как сообщили сегодня, 5 июля, в Правительстве области губернатор региона подписал указ о новом виде компенсации для пострадавших. Так, кроме средств на новое жилье, отдельные категории граждан смогут получить и другие выплаты.

- Принято решение социальной поддержки пострадавшим, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, выращивающим сельскохозяйственный культуры и содержащих домашних животных и птиц на участках, оформленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводков, - отметил Сергей Левченко.

Так, за одну сотку огорода выплатят 4500 рублей, при условии, что у человека их не более 10, то есть максимальная выплата за урожай 45 000 руб. За одну павшую корову пострадавший получит 50 000 руб., за утрату молодняка крупного рогатого скота — 25 000 руб., но не более 50 000. Если при наводнении погибли свиньи, овцы, козы компенсация будет в размере 5 000 руб., но не более 25 000. За каждого кролика и птицу дадут по 200 руб., но не более 2000 руб. в одни руки.

До 1 августа в Правительстве Приангарья разработают порядок предоставления выплат. На эти средства сибиряки, оставшиеся ни с чем, смогут купить овощи и картофель и восстановить поголовье скота. Деньги выделят из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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