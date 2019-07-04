2019-07-04T14:52:21+03:00
Общество

Потерявшим жилье во время наводнения в Иркутской области завтра начнут выплачивать компенсации

Об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Выплаты по утрате имущества завтра, 5 июля, начнут выплачивать пострадавшим от паводка в Иркутской области. Губернатор региона Сергей Левченко озвучил эту информацию на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ущерб в пострадавших территориях оценивают специальные комиссии. Сейчас их 76. Работу координирует министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

К сегодняшнему моменту обследовано 1894 дома. Размер компенсации при частичной утрате имущества составляет 50 тыс. рублей, при полной – 100 тыс. рублей. К утраченным предметам первой необходимости относятся холодильник, плита, мебель. Документы для получения компенсаций при частичной потере имущества оформлены на 887 человек. Что касается тех, кто лишился всего, необходимые бумаги подготовлены на 784 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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