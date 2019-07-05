Наводнение в Иркутской области: вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко оценит ущерб от разлива рек

СЕГОДНЯ 03:55 2019-07-05T03:55:41+03:00

Вместе с губернатором они 5 июля отправились в поездку по затопленным территориям

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Большая вода ушла. Теперь все силы брошены на восстановление пострадавших от наводнения в Иркутской области районов. Работы предстоит огромное количество. Ущерб, нанесенный потоками разлившихся рек, предварительно 29 млрд рублей. Сегодня, 5 июля, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко и губернатор региона Сергей Левченко отправились в рабочую поездку по территориям, пострадавшим от паводков.

- Цель поездки – оценить ущерб, нанесенный жилым домам, объектам инфраструктуры и социальной сферы, - отметили в Правительстве Иркутской области.

Вместе они побывают в Чунском, Нижнеудинском районе, в самом Нижнеудинске и Тулуне. Им предстоит посетить поврежденные школы, детские сады. В Октябрьском Виталий Мутко и Сергей Левченко побывают в пункте временного размещения. Встретятся с людьми, оставшимися без жилья и в Нижнеудинске.

Всего в планах более десятка остановок в различных организациях — больницах, водозаборе, ФОКах, бассейнах. Им предстоит оценить, что можно восстановить, где потребуется купить новое оборудование, а также выявить те объекты, которые не подлежат ремонту.

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ИСТОЧНИК KP.RU