Наводнение в Иркутской области: нужны 29 млрд рублей на восстановление затопленных территорий

СЕГОДНЯ 05:03 2019-07-04T05:03:09+03:00

Без домов после наводнения в Иркутской области остались тысячи человек Фото: Николай ТЕКАЛОВ

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Наводнению в Иркутской области присвоен статус «Чрезвычайная ситуация федерального характера». Об этом говорится в указе «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», который накануне подписал Владимир Путин. В нем — все о выделении средств на дома пострадавшим, восстановление поврежденных автодорог и мостов, помощь аграриям региона и многое другое.

- Иркутской области нужна помощь в финансировании, - сообщил пресс-службе Правительства Иркутской области губернатор Сергей Левченко. - Наши предварительные расчеты я передал руководителю Правительства Российской Федерации. Сумма достаточно приличная - это 29 млрд рублей, она затрагивает все направления: коммунальное хозяйство, восстановление жилья, выплаты для населения. Эта сумма ещё будет согласовываться, проверяться.

Также глава региона отметил, что сложно решить какие из сегодняшних нужд первостепенные: надо восстанавливать все. Только на предоставление жилья нужны 10 млрд рублей и 6 млрд на проведение капитального ремонта.

Напомним, от разлива рек в регионе пострадали тысячи человек. Многие из них остались без крыш над головой и властям предстоит в короткие сроки найти людям новое жилье. Кстати, губернатор Сергей Левченко уже сообщил, что пострадавшим предоставят для приобретения домов несколько вариантов на выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU