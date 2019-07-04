Новости о наводнении в Иркутской области: число жертв выросло до 21

В Иркутской области выросло число погибших от крупнейшего за 30 лет наводнения. Жертвами стихии, по состоянию, на вечер, 4 июля стал уже 21 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести. Помощь врачей понадобилась 1767 местным жителям, госпитализировано 313 человек. Что касается обстановки на данный момент, то под водой остаются 16 населенных пунктов, в которых проживают около 6400 человек. В общей сложности, за время наводнения подтопленными оказались 103 населенных пункта в шести районах Иркутской области.

Затопленный Тулун.

Тем временем, семьи погибших начали получать материальные выплаты. По 1 миллиону рублей единовременного пособия, которое выплачивается из средств федерального бюджета, получили четыре семьи. Три из Нижнеудинского района, одна - из Тулуна. Напомним, поручение выплачивать деньги в кратчайшие сроки во время совещания в Братске дал Президент России Владимир Путин. Как получить выплаты? Члены семьи погибшего (родители, супруги, дети) должны предоставить свидетельство о смерти родственника, либо дату и номер судебно-медицинского заключения, а также свои паспорта или удостоверения личности и документы, подтверждающие родство.

- Продолжают выплачивать помощь и пострадавшим от паводка. 10 тысяч рублей получили 14190 человек, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - До конца дня деньги выдадут еще 3344 пострадавшим.

Глава региона Сергей Левченко тем временем дал поручение подготовить график по перемещению людей из пунктов временного размещения в места более длительного проживания.

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