Наводнение в Иркутской области: уровень воды на реке Иркут поднимется до критических отметок в районе села Баклаши

Экстренное предупреждение от иркутских спасателей по поводу наводнения в Иркутской области! В пятницу, 5 июля на реке Иркут, в районе села Баклаши ожидается повышение уровня воды до отметок 430-480 сантиметров. При этом критической отметкой считается уровень в 480 сантиметров. Такой неблагоприятный прогноз дает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Но и это еще не все. Поднимется вода и на реке Китой в районе села Китой. Там ожидается уровень в 150-200 сантиметров при критической отметке 475 сантиметров, а на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 250-280 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров. На реке Белой в районе села Мишелевка уровень воды поднимется до 280 - 320 сантиметров при критической отметке 680 сантиметров. Мониторинг продолжается беспрерывно.

- Прогноз уже довели до руководства и старост сельских населенных пунктов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Обращаемся к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. При получении прогноза и информации о возможном подтоплении стоит заранее эвакуироваться из опасной зоны.

Затопленный Тулун. Фото: ГУ МЧС России

А теперь о ситуации с наводнением в Иркутской области на данный момент. Самая сложная ситуация продолжает складываться в Тулуне. Уровень воды в реке Ия опустился до 668 см при критической отметки в 700 см, но обстановку в городе еще сложно назвать стабильной. Сейчас в Тулуне постепенно проводится откачка воды из подъездов и подвалов жилых домов, после чего их подключают к электросетям. Жителям города по-прежнему бесплатно раздают питьевую воду. 17 специальных автомобилей регулярно ездят по городу, чтобы снабдить водой всех пострадавших.

На городских улицах продолжается расчистка завалов. Они образовались из-за того, что деревянные дома разрушились под напором стихии и их части разнесло по всему городу. В первую очередь волонтеры и жители Тулуна разбирают завалы на центральных улицах города, чтобы обеспечить свободный проезд для автомобилей. После того, как основные дороги в Тулуне будут открыты, добровольцы приступят к очистке улиц в частном секторе. Специалисты изучают состояние всех жилых домов в городе и определяют, нужно ли выплачивать материальный ущерб их владельцам.

Также ремонтно-восстановительные работы продолжаются на местном водозаборе "Красный Яр". На нем проводится откачка воды, специалисты сушат и ремонтируют оборудование и очищают территорию водозабора с помощью хлора. После проведения всех необходимых работ оборудование тут же запустят.

Чтобы минимизировать возможность развития различных эпидемий, по всему городу продолжается сбор трупов погибших домашних животных. На данный момент найдено 5 коров, 1 лошадь, 20 собак, 201 птица, 161 кролик, 21 свинья и 24 козы. Их захоронят на полигоне неподалеку от города. Также в Тулуне продолжается поиск выживших собак. Найденных домашних животных размещают в вольерах, их можно забрать на местной ветеринарной станции.

Получить компенсацию за ущерб, причиненный стихией, можно с 4 июля в зале заседаний Думы тулунского городского округа. Для этого необходимо взять с собой паспорт, свидетельство о праве собственности или договор аренды, а также техпаспорт.

Президент России Владимир Путин уже назвал наводнение в Иркутской области чрезвычайным происшествием федерального характера.

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