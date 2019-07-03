2019-07-03T14:13:57+03:00
Происшествия

Последние новости о наводнении в Иркутской области: число жертв увеличилось до 20

Число жертв растет, таковы последние новости о наводнении в Иркутской области
Любовь АРБАТСКАЯ
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Последние новости о наводнении в Иркутской области: число жертв увеличилось до 20Последние новости о наводнении в Иркутской области: число жертв увеличилось до 20Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Как сообщают источники, число жертв увеличивается. Последние новости о наводнении в Иркутской области таковы - увы, погибших уже 20 человек.

- По данным на 3 июля в 31 населенном пункте все еще подтоплены 426 дома, там проживают 8178 человек, а также 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог, разрушено 12 мостов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Затоплено, в том числе, 92 многоквартирных дома в Нижнеудинске и Тулуне. Специалисты оценивают ущерб, постепенно откачивают воду, подключают электроснабжение.

В пострадавших от паводка районах открыты пункты, где выдают продукты, питьевую воду, средства гигиены, одежду. Сибирякам выдали более 60 тонн продуктов, 53 тысячи литров чистой питьевой воды. Уже более 8,5 тысяч человек получили первую денежную выплату - по 10 тысяч рублей.

Тем временем, более 600 детей со дня на день отправят в летние лагеря, в том числе в другие регионы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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