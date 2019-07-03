В пострадавшие от наводнения районы Иркутской области приходит свет
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил начать восстановление подачи электрической энергии жителям пострадавших от паводка районов сразу после снижения уровня воды.
По состоянию на 3 июля, свет вернулся в 46 населенных пунктов из 60. Без электроснабжения пока остаются 8,4 тыс. человек. Поставлена под напряжение 221 трансформаторная подстанция, остается еще 81.
Как сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, «Облкоммунэнерго» приняло решение об усилении группировки сил и средств в Тулуне. Туда направлено дополнительно пять бригад в составе 15 человек и пять единиц техники.
Также после открытия движения транспорта по федеральной автодороге Р 255 «Сибирь» восстановлено междугороднее сообщение между Тулуном и другими городами Иркутской области. В связи с разрушением автокассы билеты продают прямо в автобусах.
ИСТОЧНИК KP.RU