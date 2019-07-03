2019-07-03T12:51:30+03:00
Общество

В пострадавшие от наводнения районы Иркутской области приходит свет

Электроснабжение восстановлено в 46 населенных пунктах из 60
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил начать восстановление подачи электрической энергии жителям пострадавших от паводка районов сразу после снижения уровня воды.

По состоянию на 3 июля, свет вернулся в 46 населенных пунктов из 60. Без электроснабжения пока остаются 8,4 тыс. человек. Поставлена под напряжение 221 трансформаторная подстанция, остается еще 81.

Как сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, «Облкоммунэнерго» приняло решение об усилении группировки сил и средств в Тулуне. Туда направлено дополнительно пять бригад в составе 15 человек и пять единиц техники.

Также после открытия движения транспорта по федеральной автодороге Р 255 «Сибирь» восстановлено междугороднее сообщение между Тулуном и другими городами Иркутской области. В связи с разрушением автокассы билеты продают прямо в автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» восстанавливает линии связи в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
РНФ поддержал проекты молодых ученых ИГУ
Гуманитарная помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области: молодежь Монголии собирает деньги, продукты и лекарства
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири выступит партнером ОТР в благотворительном телемарафоне
Помощь с кредитами пострадавшим от наводнения в Иркутской области: за просрочку займов не будут начисляться штрафы
Наводнение в Тайшете: уровень реки Уда повышается у деревень Полинчет и Кондратьево
Солнечное затмение 2 июля: команда иркутских астрономов подняла в Чили флаг России
В Тулун и Нижнеудинск прибыл мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России
Мосты через реку Ия помогут восстановить военные ЦВО
Братск готов дать рабочие места жителям пострадавших от паводка территорий Иркутской области
Авиалесоохрана: в Иркутской области 3 июля горит более 18 000 га леса
Велогонки в Уфе: у спортсменов из Иркутской области — золото, серебро и бронза
Кубок России по плаванию: у иркутянки — две серебряные медали
В Иркутске ночью 3 июля горел склад хлебозавода
Наводнение в Иркутской области: уровень воды в реке Ия спал на 1, 5 м за сутки
Пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей аферистам, которые обещали компенсацию за лекарства
Члены банды "черных лесорубов" из Усолья-Сибирского заплатят штраф в размере 700 тысяч рублей
Наводнение в Тулуне: для удобства жителей затопленных районов за городом появится новая остановка для пассажирских поездов
Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нет
С 4 по 7 июля в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта
Судебные приставы в Иркутске изъяли автомобиль у должника прямо перед зданием суда