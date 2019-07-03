В пострадавшие от наводнения районы Иркутской области приходит свет

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-03T12:51:30+03:00

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил начать восстановление подачи электрической энергии жителям пострадавших от паводка районов сразу после снижения уровня воды.

По состоянию на 3 июля, свет вернулся в 46 населенных пунктов из 60. Без электроснабжения пока остаются 8,4 тыс. человек. Поставлена под напряжение 221 трансформаторная подстанция, остается еще 81.

Как сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, «Облкоммунэнерго» приняло решение об усилении группировки сил и средств в Тулуне. Туда направлено дополнительно пять бригад в составе 15 человек и пять единиц техники.

Также после открытия движения транспорта по федеральной автодороге Р 255 «Сибирь» восстановлено междугороднее сообщение между Тулуном и другими городами Иркутской области. В связи с разрушением автокассы билеты продают прямо в автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU