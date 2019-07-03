2019-07-03T11:26:29+03:00
Происшествия

Гуманитарная помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области: молодежь Монголии собирает деньги, продукты и лекарства

Кроме того, могут принять до 100 ребят в детские центры Монголии
Любовь АРБАТСКАЯ
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Гуманитарная помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области: молодежь Монголии собирает деньги, продукты и лекарстваГуманитарная помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области: молодежь Монголии собирает деньги, продукты и лекарстваФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Всем миром сейчас будут помогать пострадавшим при паводке в Иркутской области. Не осталась в стороне и Монголия. Молодежь предложила провести благотворительную акцию, идею в стране одобрили.

- Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил объявить сбор денег, предметов первой необходимости, продуктов, теплых вещей и медикаментов для пострадавших в Иркутской области, - сообщается на сайте Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе. - Гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области направят из Монголии в ближайшее время.

Кроме того, лучшие детские центры Монголии готовы принять около 100 ребятишек из зоны подтопления. Они смогут не просто пожить и отдохнуть в другой стране, но и познакомиться с местной культурой и достопримечательностями. Идею поддержали международный детский центр «Найрамдал» - партнер "Артека", лагерь «Дружба» и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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