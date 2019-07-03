2019-07-03T06:57:35+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области сегодня: затоплены более 3 тысяч домов, без жилья остаются 8 тысяч человек

Восстановительные работы идут в шести районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области сегодня: затоплены более 3 тысяч домов, без жилья остаются 8 тысяч человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Наводнение в Иркутской области сегодня: затоплены более 3 тысяч домов, без жилья остаются 8 тысяч человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Продолжают устранять последствия сильнейшего за 30 лет наводнения в Иркутской области. Аварийно-восстановительные работы идут в 98 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов. Там подтопленными остаются 10133 жилых домов, в которых проживают 32902 человека, в том числе 7852 ребенка, а также 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов, а также 10210 приусадебных участков.

Проведение аварийно-восстановительных работ в Иркутской области.

- С территорий, с которых еще не ушла большая вода эвакуировали 2563 человек, в том числе 574 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В 15 пунктах временного размещения остаются 730 человек, в том числе 262 ребенка. Остальных приютили родственники и знакомые. По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, к врачам обратилось 1415 человек. Госпитализация потребовалась 221 человеку, в том числе 41 ребеноку.

Тулун с высоты птичьего полета.

Тулун с высоты птичьего полета.

А теперь о ситуации с паводками на данный момент. Погибшими пока считаются 18 местных жителей, еще 13 пропали без вести. Под водой по-прежнему остается 31 населенный пункт в трех районах Приангарья. Затоплены 3426 жилых дома. Без крыши над головой остаются 8178 человек, в том числе 1834 ребенка. Под водой 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов. В Тулуне уровень воды в реке Ия утром, 3 июля упал до отметки 771 см, при критической отметке в 700 см.

Трасса Иркутск-Красноярск открыта.

Трасса Иркутск-Красноярск открыта.

Что касается автомобильного транспорта, то федеральная трасса Иркутск-Красноярск была открыта еще 2 июля. К слову специалисты уже обследовали мост через реку Ия. Его конструкции не повреждены, мост построен с запасом прочности, что позволило запустить сквозное движение в полном объеме. Пробки на участке с 1491 по 1493 километр уже нет. Дорожники продолжают восстанавливать проезжую часть и расчищать трассу от мусора.

- Продукты, питьевую воду, средства гигиены, и одежду люди продолжают получать в 28 комплексных центрах социального обслуживания, - продолжают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Жителям, пострадавшим от паводка, выдано 60 тонн продуктов и 53 тысячи литров питьевой воды.

Продолжают восстанавливать и электроснабжение. На утро, 3 июля электричество появилось в 46 населенных пунктах из 60. Без света пока остаются 8,4 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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