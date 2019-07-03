Помощь с кредитами пострадавшим от наводнения в Иркутской области: за просрочку займов не будут начисляться штрафы
Во время паводков многие сибиряки лишились всего. Жилья, вещей, работы... Поэтому помощь с кредитами пострадавшим от наводнения в Иркутской области очень и очень необходима.
- По договорённости, которой достиг губернатор Сергей Левченко с руководителями банков «Сбербанк» и «ВТБ», списки людей, написавших заявления, ежедневно передают в эти организации, чтобы им не начислялись штрафы по просроченным кредитам, - сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее говорилось о том, что руководство банка попросят и о помощи с ипотеками для пострадавших от наводнения.
– Мы будем просить, чтобы для них установили льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до полного освобождения от уплаты процентов, – сказал глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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