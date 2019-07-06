Наводнение в Иркутской области: в зоне затопления поймали пятерых мародеров

Справиться с последствиями страшного природного бедствия, которое обрушилось на Иркутскую область помогают не только жители Приангарья, но и из других регионов и даже стран. Помощь пострадавшим от паводков сибирякам приходит из Якутии, Бурятии, Красноярского края, Новосибирской области и даже из соседней Монголии. Всемирно известный иркутский музыкант Денис Мацуев объявил о проведении благотворительного концерта для пострадавших от затопления. Однако находятся и те, для кого беда десятков тысяч людей, это всего лишь очередной повод для наживы. Спасаясь от большой воды, которая унесла жизни более 20 человек, многие едва успев схватить детей и документы, оставили в домах все свое ценное имущество. На такую добычу, как стервятники «слетелись» мародеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717501" frameborder="0"></iframe> Гуманитарную помощь собирают в Иркутске для пострадавших от наводнения.

- С жалобами на кражи и хищения имущества обратились жители и предприниматели Тулунского, Тайшетского, Чунского и Нижнеудинского районов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено шесть уголовных дел по статье «Кража».

В региональном МВД уточнили, что полицейские уже нашли пятерых подозреваемых. Расследование продолжается.

Между тем, в Приангарье остается подтопленным город Тулун, где вода все еще не покинула 346 дома. По данным МЧС Иркутской области, в пунктах временного размещения находятся 564 человека, среди которых 161 ребенок. В Тулуне, а также в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском и Черемхоском районах продолжается действовать режим ЧС. Специалисты продолжают откачивать воду и разбирать завалы. В городе работает ветеринарная служба, которая вывозит погибших животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717671" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области. плывущие дома врезаются в мост через реку Ия в Тулуне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Мацуев проведет благотворительный концерт для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Народный артист России Денис Мацуев перечислит сбор от одного из концертов фестиваля «Звезды на Байкале». (подробности).

В Тайшете мужчина пришел в магазин за хлебом и украл у продавца пять тысяч рублей. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. (подробности). Наводнение в Иркутской области: нужны 29 млрд рублей на восстановление затопленных территорий. Это данные по предварительным расчетам правительства региона. (подробности).