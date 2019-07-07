СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-07T07:37:51+03:00

Наводнение в Иркутской области: более 30 тысяч жителей подтопленных районов уже привиты от гепатита А Фото: Николай ТЕКАЛОВ

В Тулунский, Тайшетский и Нижнеудинский районы доставят еще пять тысяч доз вакцины

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Опасаться эпидемии после сильнейшего наводнения в Иркутской области стоит. Все-таки погибали животные, были размыты скотомогильники, уличные туалеты... Жителям Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского районов активно ставят прививки.

- Уже привито 30949 человек от гепатита А, в том числе 8458 детей, 515 - от тифа (в основном, работники коммунальной сферы), 2100 - от дизентерии, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Кроме того, 7500 человек прошли профилактику бактериофагами.

В пострадавшие от паводка районы Иркутской области отправляется вертолет с пятью тысячами доз вакцины от гепатита А. Кроме того, в скором времени из Росрезерва придет дополнительная партия вакцины от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

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ИСТОЧНИК KP.RU