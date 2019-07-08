«Какой коттедж? У меня баня да железная бочка»: мэр Нижнеудинского района о скандале со спасением своего дома вместо чужих после паводка

Сейчас самая обсуждаемая новость - требование Виталия Мутко уволить мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова за то, что он использовал коммунальную технику для спасения своего дома от паводков вместо чужих. Все началось с того, что в сети появился скандальный ролик. На нем местный житель негодует, что возле участка чиновника после наводнения собралась коммунальная техника, а простые люди лопатами все отсыпают. Это вызвало большой резонанс, в соцсетях разгорелись споры. Кто-то говорил, что у мэра даже отдельно наполнялась вода в бассейне, а другие, наоборот, считали все это выдумкой. Правительство Иркутской области сообщило о том, что проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="512" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718850" frameborder="0"></iframe> Житель Нижнеудинского района о том, что коммунальные службы работают на мэра района..Видео: соцсети.

"Комсомолке" удалось дозвониться до Сергея Худоногова и спросить, как все было.

Сергей Худоногов:

"Придумали какой-то коттедж, которого у меня нету. У меня есть огородный участок, на котором растет картошка, морковка. Откуда я буду воду откачивать? С огорода – смысла нет, она сама уходит. Вместо дома − просто обыкновенная баня. Там нет подвала, чтобы воду откачивать. Журналисты, когда снимали, сначала не поверили, что это мой участок. Говорят: «Что тут снимать? Вот этот сарай? И как вы его спасали?». А я говорю: «Так он на месте стоит, его не унесло. Чего спасать-то?».

Еще есть у меня железная бочка для нагрева воды, чтобы поливать огород. Кто-то придумал, что это бассейн. Бочка эта как стояла в грязи, так и стоит. Ненаполненная, пустая, с грязью внутри, с песком. Участок весь так и стоит после этого бардака, ничего там не делалось.

Коммунальная машина, говорят, стояла возле нас. Я там не находился, не могу сказать. Конечно, много коммунальных машин по той улице ездило − водовозки, водокачки. Воду у всех откачивали, кто в домах живет. Но мы с женой живем не там, а в квартире. Кому-то все это придумалось.

Говорят, что автор видео – сосед, недалеко живет. Я с ним лично не знаком, поэтому точно не знаю. Может, я ошибаюсь, и это не он. Зачем винить человека. Я видел видео, но что я могу сказать? Не знаю, кого он там видел, "полную ограду народу". Да и машин столько, что не поймешь.

Может ли это быть информационной атакой? Не знаю. Вроде никому не насолил, никого не обидел.

Сейчас этим занимается следственный комитет. Пока меня официально никто с должности не снял. Продолжаю работать. Беда-то большая на территории, многое сделать надо".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718823" frameborder="0"></iframe> МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

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