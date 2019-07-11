Календарь игр иркутского ФК «Зенит» в сезоне 2019-2020: первый матч состоится 28 июля
Стало известно, когда новый сезон начнется у иркутского «Зенита». Календарь игр иркутского ФК «Зенит» в сезоне 2019-2020 наконец опубликован! Итак, 28 июля наши парни стартуют в 1/64 финала Кубка России по футболу сезона 2019-2020 матчем с «Читой». Эта встреча состоится в Иркутске! Об этом сообщили в пресс-службе нашего клуба.
Ну а теперь о календаре Первенства России» в группе «Восток». В этом сезоне в турнире, который пройдет в четыре круга, вновь сыграют шесть команд. Соперниками иркутского «Зенита» в первенстве станут барнаульское «Динамо», омский «Иртыш», недавно созданный ФК «Новосибирск», «Сахалин» из Южно-Сахалинска, и «Чита». Первые матчи зенитовцы также проведут на своем поле. 3 августа «Зенит» встретится с «Сахалином», а 6 августа с ФК «Новосибирск».
Напомним, иркутская команда в прошлом сезоне впервые в своей истории завоевала бронзовые медали второго дивизиона.
КОНКРЕТНО
Календарь матчей ФК «Зенит» в сезоне 2019-2020
Игры дома
03.08.2019. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
06.08.2019. «Новосибирск» (Новосибирск)
28.08.2019. «Чита» (Чита)
17.09.2019. «Динамо» (Барнаул)
20.09.2019. «Иртыш» (Омск)
10.10.2019. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
13.10.2019. «Новосибирск» (Новосибирск)
26.04.2020. «Чита» (Чита)
16.05.2020. «Динамо» (Барнаул)
19.05.2020. «Иртыш» (Омск)
Игры на выезде
14.08.2019. «Иртыш» (Омск)
17.08.2019. «Динамо» (Барнаул)
06.09.2019. «Чита» (Чита)
29.09.2019. «Новосибирск» (Новосибирск)
02.10.2019. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
12.04.2020. «Иртыш» (Омск)
15.04.2020. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
05.05.2020. «Чита» (Чита)
27.05.2020. «Новосибирск» (Новосибирск)
30.05.2020. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
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ИСТОЧНИК KP.RU