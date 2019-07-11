Чудесное исцеление: благодаря воде из святого источника 9-летнему мальчику из Бурятии вернули зрение

Айдар из маленького бурятского села Курумкан плохо видел с рождения. Замечали, как ваше отражение искажается в чайной ложке? А мальчишка примерно так − расплывчато, нечетко − видел все вокруг. Это называется астигматизм. Затем врачи поставили ребенку еще один диагноз – катаракта. Зрение левого глаза было +2,75, правого – +1,35. Беда. Без очков ребенок – никуда.

− Мама, я хочу быть здоровым, как мои друзья, − плакал мальчишка. – Хочу гонять мяч во дворе, играть в баскетбол и волейбол, и чтобы эти очки мне не мешали!

− Будем лечиться, Айдар, − успокаивала его мать Оюна.

Ребенка практически каждый месяц водили в больницу. Делали лазерную терапию – безуспешно. Лечили дорогими каплями – тоже никакого результата. Окулисты разводили руками: «Все-таки врожденные болезни». Помимо процедур и лекарств советовали Айдару делать гимнастику для глазок и поменьше сидеть перед компьютером – беречь от вредного излучения. Увы, но мальчик видел только хуже и хуже.

А в апреле родители случайно наткнулись на пост в «Фэйсбуке» о целебном глазном источнике Гутарка. Который находится всего в километре от их дома!

− Смотри-ка, этот источник уже помог одной сельчанке «прозреть», − удивленно сказала мужу Оюна. – Всего-то нужно каждый день умываться лечебной водой. Может, попробуем и нашего сыночка так полечить?

− А почему бы и нет, вдруг это шанс восстановить Айдару зрение, – поддержал супруг.

В пять утра, чтобы успеть на работу, он садился на велосипед и ехал за целебной водицей на аршан Гутарка. Набирал воду в стеклянную баночку (говорят, в пластмассовой чудесные свойства не сохранятся) и вез домой. А по вечерам, перед сном, эту водичку понемногу наливали ребенку на ладошки. Айдар трижды умывал глазки, приговаривая: «Бурхан, помоги, пожалуйста, вылечить глазки». И так три месяца подряд. Ни одного вечера не пропустили!

И вот результат – к лету мальчишка стал то и дело снимать очки. «Мам, пап, я сам все вижу!» − радовался ребенок. Начал каждый день гулять, общаться с друзьями − теперь он не стеснялся очков.

В июне родители привезли Айдара в больницу на обследование. Врач сначала пожурила их, что давно не показывались, забросили лечение. А после осмотра ахнула от удивления.

− Это настоящее чудо! Правый глаз здоров, а зрение на левом +1, − поразилась окулист. – Может, лечились какими-то народными средствами? Не могло же зрение восстановиться само собой!

Но семья свой маленький секрет не раскрыла – вдруг не поверят в чудодейственную силу источника. Родители Айдара сослались на то, что запретили сыну подолгу играть в компьютер и смартфон, а еще регулярно капали в глазки назначенные лекарства.

− Но мы-то знаем, что ребенку помогла Гутарка, − улыбается Оюна. – Кстати, я с детства знала про этот чудесный источник. Много лет назад папа возил туда меня и младшего братишку, чтобы мы умывались лечебной водичкой, говорил, полезно для здоровья. Но раньше я не придавала особого значения аршану. Ну, вода да вода! Даже не ожидала, что источник так выручит нашего Айдара. Будем и дальше лечить его целебной водой.

Теперь мальчишку дома не застать. Он, как и мечтал, целыми днями бегает по улице, играет в мяч с друзьями. И никаких очков! А если погода все-таки не для прогулок, то читает книги. Раньше для Айдара это было мукой, потому что буквы расплывались. А сейчас – сплошное удовольствие.