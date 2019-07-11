"Приедем и лично выбьем долг!": за 33 звонка пенсионерке коллекторы заплатят штраф в 50 тысяч рублей

− Не можете сами вернуть долг – значит, мы сейчас позвоним всем вашим коллегам, пускай скидываются, − звучал в трубке грубый мужской голос.

− Я вам ничего не должна, перестаньте названивать! – кричала в ответ 66-летняя жительница Улан-Удэ Анна Новикова (фамилия и имя изменены – прим. ред.).

Коллекторы донимали ее полтора месяца. Мобильник и рабочий телефон буквально разрывались от звонков с разных номеров.

− Угрожали, что приедут и лично выбьют мой долг, − рассказывает пенсионерка. – За себя-то я не слишком боюсь, но «вышибалы» до моих близких добрались! Даже внучке-школьнице позвонили, к счастью, напугать не получилось. А самое интересное – я уверена, что вообще ничего не должна была их конторе.

Анна рассказывает, что взяла в долг на ремонт квартиры несколько десятков тысяч рублей в банке. И эти деньги она вернула в срок. А вот потом ее почему-то стали донимать коллекторы. Причем она говорит, что никаких договоров с этой конторой вообще не заключала. Тем не менее, с нее требовали якобы набежавшие проценты − 63 тысячи рублей.

− Никакой жизни не стало, − жалуется пенсионерка. – Поняла, что надо как-то защитить себя.

Анна обратилась в службу судебных приставов. Они провели проверку, заказали детализацию звонков. Оказалось, что они позвонили пенсионерке 33 (!) раза подряд. В итоге дело дошло до Арбитражного суда Москвы. Коллекторскому агентству назначили штраф 50 тысяч рублей.

− Меня вышибалы наконец-то оставили в покое! – говорит Анна Новикова. − Никаких больше звонков и угроз не поступало. И от мнимого долга по процентам тоже освободили. Доплатила в счет займа всего две тысячи рублей, а вовсе не 63 тысячи, как требовали «вышибалы».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Что закон в отношении должников не запрещает

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться на вышибал

Если вас донимают коллекторы, можно обратиться в Управление федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.