Где в Иркутске учат на проводника пассажирского поезда

Вы немало удивитесь! Как это? Иркутяне весьма интересуются профессией проводника пассажирских вагонов?! Тем не менее. Запрос о том, где учат на проводника, попал в топ самых популярных. К слову сказать, не только у нас. Еще и в Красноярске и Краснодаре. Чем объяснить этот интерес?

Начнем с пояснения аналитиков Яндекса.

-Как мы это считали: отобрали запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018–2019 годах; для каждого города выбрали самую характерную специальность — ту, которой там интересовались часто как нигде и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов, - поясняют в компании.

Сегодня работу по этой профессии предлагают через центр занятости в Усть-Куте -20 вакансий, с зарплатой в 45 тысяч в месяц. Есть вакансии и на суперджобе. Это не считая того, что уже уехали в рейсы 350 бойцов студенческих отрядов Иркутска, на время отпуска проводников в Иркутске заменивших их на посту. Кстати, практику студенты-железнодорожники ИрГУПСа и железнодорожных колледжей тоже проводят в пути. Заявленная зарплата – от 25 тысяч, плюс возможность увидеть Анапу, Адлер и Кисловодск. Вот только в море купаться запрещено, а это жаль.

-В проводники даже на лето довольно жесткий отбор, - говорит руководитель регионального отделения Российских студотрядов Руслан Манатов. – Медкомиссию не проходят 20-30% тех, кто обучался. Готовят их на курсах проводников, ребята получают квалификацию проводника пассажирских вагонов третьего класса.

На железную дорогу работать хотят попасть многие, особенно из дальних поселков, где сейчас нет никакого производства. А работа проводником в Иркутске позволяет две недели находиться в пути, потом быстро и бесплатно поездом добраться до дома, передохнуть – и снова в рейс. Поэтому и так много запросов : где учат на проводника в Иркутске. Учиться на проводника в Иркутске, кстати, недолго. И за счет компании, если прошел по здоровью.

Еще одна причина интереса к профессии проводник открылась неожиданно. Проводник в Иркутске имеет шанс на подработку. В связи с расстояниями. В профессиональной группе вконтакте постоянно идет поиск тех, кто довезет на место собачку или кошечку. А владельцы питомников животных готовы доплачивать, чтобы перевозить животных постоянно и под присмотром.

А где учат на проводников? Ответ прост. Обращаться надо на РЖД.