2019-07-15T09:00:39+03:00
Происшествия

Лабрадор Клео помогает искать пропавших без вести жителей подтопленных районов Иркутской области

Поисковая собака приехала в Иркутскую область из Красноярского края [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Лабрадор Клео помогает искать пропавших без вести жителей подтопленных районов Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Лабрадор Клео помогает искать пропавших без вести жителей подтопленных районов Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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В подтопленных от наводнения районах Иркутской области продолжаются поиски пропавших без вести местных жителей. До сих пор неизвестной остается судьба 8 человек. Трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском районе.

К слову, даже в век современных технологий, самыми надежными помощниками в поиске людей по-прежнему остаются специально обученные для этого собаки. Вот и в помощь иркутским спасателям из соседнего Красноярского края приехала 4-х летняя лабрадор Клео. Эта собака – опытный поисковик. Клео успешно прошла аттестацию и уже помогла найти не одного человека во время поисково-спасательных работ. Сейчас Клео под руководством спасателя-кинолог I класса Дмитрия Иващенко, за плечами которого 16-летний стаж работы в отряде, работает в Тулунском районе.

Лабрадор Клео помогает искать пропавших без вести жителей подтопленных районов Иркутской области.Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Они осматривают территорию выше по течению реки Ия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – А также завалы из разрушенных жилых домов и надворных построек, мусора, в том числе находящиеся на двух островах.

Напомним, на данный момент, жертвами стихии считаются 25 человек.

Клео - опытный поисковик. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Клео - опытный поисковик. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас Клео работает в Тулунском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас Клео работает в Тулунском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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