2019-07-15T05:24:21+03:00
Происшествия

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого обвиняли в спасении своего дома во время паводка, ушел в отставку

Ранее в отношении Сергея Худоногова было заведено уголовное дело [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого обвиняли в спасении своего дома во время паводка, ушел в отставку. Фото: газета "Тракт".Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого обвиняли в спасении своего дома во время паводка, ушел в отставку. Фото: газета "Тракт".
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Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов подал в отставку. Напомним, на прошлой неделе следственный комитет завел в отношении чиновника уголовное дело после скандала со спасением его дома во время паводка. По предварительной информации мэр, который проработал на своей должности около 25 лет, написал заявление по состоянию здоровья. Дума уже приняла отставку Сергея Худоногова. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в администрации Нижнеудинского района.

Напомним, в разгар наводнения, которое обрушилось на Иркутскую область, в соцсетях появилось видео, где житель Нижнеудинска снял на камеру коммунальную технику, которая стояла возле дома чиновника. По версии автора ролика, техника работала на мэра, пока люди тонули и просили о помощи. В комментариях к ролику мнения раздвоились: одни говорили, что на участке мэра якобы целый коттедж и бассейн, которые он спасал от наводнения, другие были уверены, что это выдумка.

Житель Нижнеудинского района о том, что коммунальные службы работают на мэра района..Видео: соцсети.

Приехавший в Приангарье Председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от исполнения обязанностей. А вскоре в отношении мэра было возбужедно уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций".

За это Сергею Худоногову грозит до семи лет тюрьмы. Также его могут на три года лишить права занимать определенные должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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