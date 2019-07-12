2019-07-12T11:06:20+03:00
Происшествия

Сергей Худоногов под следствием: на мэра Нижнеудинского района завели уголовное дело после скандала со спасением его дома после паводка

Сергей Худоногов отстранен после появления в интернете видео, где во время паводка возле его участка стоит коммунальная техника [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сергей Худоногов под следствием: на мэра Нижнеудинского района завели уголовное дело после скандала со спасением его дома после паводка. Фото: газета "Тракт".Сергей Худоногов под следствием: на мэра Нижнеудинского района завели уголовное дело после скандала со спасением его дома после паводка. Фото: газета "Тракт".
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Скандальная история вокруг мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова продолжается.

Напомним, неделю назад в соцсетях появилось видео, где житель Нижнеудинска проезжает мимо участка чиновника, снимает коммунальную технику и удивляется: "Посмотрите, сколько ЖКХ на него работает, когда люди тонут, просят помощи!". В комментариях к ролику мнения раздвоились: одни говорили, что на участке мэра якобы целый коттедж и бассейн, которые он спасал от наводнения, другие были уверены, что это выдумка. Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от исполнения обязанностей. Во вторник, 9 июля, его в самом деле отстранили, а историей занялся Следственный комитет Иркутской области. И вот результат.

Житель Нижнеудинского района о том, что коммунальные службы работают на мэра района..Видео: соцсети.

- В отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций", - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. - Проверку проводили на основании того видеоролика.

Итак, по версии следствия, 2 июля чиновник в самом деле привлек муниципальную технику и специалистов, чтобы ликвидировать последствия паводка на своем личном участке. За это ему грозит до семи лет тюрьмы. Также его могут на три года лишить права занимать определенные должности. Расследование уголовного дела продолжается.

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов о скандале со спасением своего доме вместо чужих после наводения

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Ранее "Комсомолке" удалось связаться с Сергеем Худоноговым и узнать его версию событий. Он говорил, что 2 июля, действительно, привлекал силы для "откачки воды из погреба", но техника, по его словам, была частной, оплаченной.

Сейчас, после возбуждения уголовного дела, "Комсомольская правда" в Иркутске вновь позвонила мэру Нижнеудинского района с просьбой прокомментировать события. Он ответил, что его с этим "пока не ознакомили".

МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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