2019-07-10T12:28:38+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: число погибших достигло 25 человек

Наводнение в Иркутской области идет на спад, но еще подтоплены 190 домов [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Наводнение в Иркутской области: число жертв достигло 25 человекНаводнение в Иркутской области: число жертв достигло 25 человекФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Наводнение в Иркутской области - сильнейшее бедствие. Как сообщает источник в экстренных службах, число погибших во время разгула стихии уже достигло 25 человек.

Напомним, было подтоплено 107 населенных пунктов. По данным на утро 10 июля, вода все еще не покидает 190 домов городе Тулуне. В районах, пострадавших от паводка, продолжаются работы по восстановлению подачи электричества, воды, расчистке дорог.

Дорожные службы убирали остатки разрушенных домов, которые вынесло водой на трассу. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Дорожные службы убирали остатки разрушенных домов, которые вынесло водой на трассу. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

- В 40 населенных пунктах полностью восстановлено энергоснабжение и подача технической воды, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Восстановлено движение по 16 мостам и 43 участкам автодорог из 48 подтопленных.

Сибиряков, которые потеряли крышу над головой, заселяют в санатории, общежития. В пунктах временного размещения находятся еще 63 человека. Детей отправляют в летние лагеря - 962 ребенка уже отдыхают, всего планируют разместить в лагерях около 3,1 тысяч ребят.

Во время паводка в Иркутской области местные жители передвигались по улицам на лодках. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Во время паводка в Иркутской области местные жители передвигались по улицам на лодках.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Чтобы не случилось эпидемии, жителей пострадавших от большой воды районов вакцинируют. Прививки уже поставили более 45,5 тысячи сибиряков.

- Кроме того, специалисты проверили 9,1 тысячи домов, которые подтапливала вода, - передает пресс-служба регионального правительства. - Около 3,4 тысяч из них уже нельзя отремонтировать. Предстоит обследовать еще 4,5 тысячи зданий. Более шести тысяч подворий и 84 улицы привели в порядок: откачали воду, убрали завалы, вывезли мусор.

МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

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Колонна прибыла поздно вечером 9 июля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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