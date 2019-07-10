2019-07-10T09:22:06+03:00
Происшествия

Мост через реку Ия в Тулуне, к которому прибило смытые дома, полностью расчистили

Теперь приступают к очистке, восстановлению ограждающих конструкций моста в Тулуне [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Мост через реку Ия в Тулуне, к которому прибило смытые дома, полностью расчистили. Фото: правительство Иркутской области.Мост через реку Ия в Тулуне, к которому прибило смытые дома, полностью расчистили. Фото: правительство Иркутской области.
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Мост через реку Ия в Тулуне, к которому во время сильнейшего наводнения, течением прибило десятки смытых домов, расчистили от завалов. Спасатели на день раньше запланированных сроков убрали от опор моста все остатки деревянных строений. Это был один из сложнейших этапов аварийно-спасательных и восстановительных работ.

– Эти завалы оказывали большую нагрузку на опорную часть моста и его ограждающие конструкции, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Опоры выдержали напор воды. Теперь нужно приступать к очистке, восстановлению ограждающих конструкций, систем наблюдения. Начинаются восстановительные работы.

Добавим, что в местах, где прошли паводки каждые сутки восстанавливают дорожную инфраструктуру. Всего в Иркутской области наводнение повредило 48 участков автомобильных дорог и 22 моста, 16 из них уже восстановили.

Наводнение в Иркутской области. плывущие дома врезаются в мост через реку Ия в Тулуне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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