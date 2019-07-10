2019-07-10T04:58:04+03:00
Общество

Военные перегнали спецтехнику из Абакана в пострадавший от наводнения Тулун Иркутской области

Колонна прибыла поздно вечером 9 июля
Мария КНЯЗЕВА
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Военные перегнали спецтехнику из Абакана в пострадавший от наводнения Тулун Иркутской областиВоенные перегнали спецтехнику из Абакана в пострадавший от наводнения Тулун Иркутской областиФото: Николай ТЕКАЛОВ
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60 машин специальной тяжелой и автомобильной техники — экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны - такая колонна прибыла в ночь с 9 на 10 июля из Абакана в город Тулун, где последствия от летних паводков наиболее разрушительны. Напомним, от разлива рек пострадали тысячи домов, некоторые из них не подлежат восстановлению, некоторые и вовсе унесло водами реки Ия.

- Техника механизированного батальона железнодорожного соединения совершила марш более 1 тыс. км, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа. - Перед выполнением задач техника пройдет обслуживание, а водительский состав и военнослужащие обеспечения будут провакцинированы.

Задача военных при помощи этой техники восстановить подъездные дороги к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне затопления. Еще одна из целей — восстановление и наращивание берегового защитного вала. Штаб разместят в Тулуне. В целом, военнослужащие группировки Минобороны России помогают жителям во всем: выпекают хлеб, исследуют почву, воду, ставят прививки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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