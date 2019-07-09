2019-07-09T18:14:30+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: число погибших выросло до 24 человек

Еще 9 человек после наводнения в Иркутской области считаются пропавшими без вести [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области: число погибших выросло до 24 человек. Фото: ГУ МЧС РоссииНаводнение в Иркутской области: число погибших выросло до 24 человек. Фото: ГУ МЧС России
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Число погибших от крупнейшего наводнения в Иркутской области вновь увеличилось. 9 июля стало известно об обнаружении еще одного тела. Таким образом, жертвами стихии стали уже 24 человека, еще 9 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

Помощь врачей понадобилась 3298 местным жителям, госпитализировано 457 человек, в том числе 108 детей. Что касается обстановки на данный момент, то подтопленным остается город Тулун. Там под водой по-прежнему 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек. Ну а в тех местах, где вода отступила, круглосуточно разбирают аварийные здания, очищают улицы от мусора и вывозят его на полигоны. Также откачивают воду и проводят дезинфекционную обработку. К слову, уже удалось устранить затор под мостом на федеральной трассе, куда в разгар паводка прибило смытые дома.

Затопленный Тулун в разгар паводка. Фото: Николай ТЕКАЛОВ.

Затопленный Тулун в разгар паводка. Фото: Николай ТЕКАЛОВ.

Продолжаются и материальные выплаты пострадавшим. По 10 тысяч рублей получили 74% пострадавших - это 27 692 местных жителя. Компенсация в 50 тысяч рублей положена за частичную потерю имущества,100 тысяч рублей за полную. Ну а родственникам погибших полагается 1 миллион рублей.

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Наводнение в Иркутской области. плывущие дома врезаются в мост через реку Ия в Тулуне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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