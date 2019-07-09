Наводнение в Иркутской области: число погибших выросло до 24 человек

Число погибших от крупнейшего наводнения в Иркутской области вновь увеличилось. 9 июля стало известно об обнаружении еще одного тела. Таким образом, жертвами стихии стали уже 24 человека, еще 9 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

Помощь врачей понадобилась 3298 местным жителям, госпитализировано 457 человек, в том числе 108 детей. Что касается обстановки на данный момент, то подтопленным остается город Тулун. Там под водой по-прежнему 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек. Ну а в тех местах, где вода отступила, круглосуточно разбирают аварийные здания, очищают улицы от мусора и вывозят его на полигоны. Также откачивают воду и проводят дезинфекционную обработку. К слову, уже удалось устранить затор под мостом на федеральной трассе, куда в разгар паводка прибило смытые дома.

Затопленный Тулун в разгар паводка. Фото: Николай ТЕКАЛОВ.

Продолжаются и материальные выплаты пострадавшим. По 10 тысяч рублей получили 74% пострадавших - это 27 692 местных жителя. Компенсация в 50 тысяч рублей положена за частичную потерю имущества,100 тысяч рублей за полную. Ну а родственникам погибших полагается 1 миллион рублей.

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