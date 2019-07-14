Последствия наводнения: Тулун и Нижнеудинск продолжают очищать от завалов

Армия, представители силовых структур, медики, волонтеры....Всего около 4 тысяч человек работает в пострадавших районах. Используется авиация - 10 вертолетов Ми-8 для доставки гуманитарной помощи, питьевой воды, продовольствия и медикаментов, а также специалистов для работы с населением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

На сегодняшний день в Тулуне остаются подтопленными 67 жилых домов, в которых живут 168 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. -Сейчас в городе идет расчистка улиц от мусора, уборка завалов и подворий. Работы ведут несколько аварийно-восстановительных групп.

Фото: ГУ МЧС России.

Только за прошедшие сутки вывезено более 6 тысяч кубометров мусора, откачано около 1000 кубометров воды, очищено 140 усадеб, доставлено пострадавшим 800 бутылок питьевой воды. Оказывается адресная помощь, по заявкам жителей.

Разборы завалов продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Продолжаются работы и в городе Нижнеудинске.

-В ликвидации разбора завалов здесь работает 9 групп в количестве 270 человек, - уточняет пресс-служба ведомства. - Проведен разбор завалов на территории 13 социально значимых объектов, очищено 2 улиц, 65 дворов, вывезено 34 самосвала мусора. В поселке Лесогорск очищена 41 усадьба. В поселке Октябрьский продолжаются работы по очистке одного из мостов, на двух завершены ремонтные работы.

Ликвидация последствий наводнения в Тулуне и Нижнеудинске продолжается.Тем временем, в регионе вновь идут сильные дожди. Иркутское управление по гидрометеорологии прогнозирует в понедельник-вторник повышение уровня воды на 15-45 сантиметров в реках Ия, Уда и Ока. В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10-40 сантиметров, отметки ниже критических. Во дворах на окраинах Нижнеудинска вода стоит — просто потому, что дождь не может впитаться в пропитанную влагой почву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718823" frameborder="0"></iframe> МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

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