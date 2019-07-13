Прямая трансляция матча Ростов – Оренбург 13 июля 2019: следите за игрой

Вот и начался новый сезон в Российской премьер-лиге. Некоторое команды уже провели свои первые матчи, а каким-то только предстоит дебютировать в чемпионате. Например, уже в 21:30 на «Ростов-арене» состоится интереснейшая и непредсказуемая игра. Для вас -прямая трансляция матча Ростов — Оренбург, она поможет болельщикам следить за всеми ее перипетиями.

Что одна, что другая команда — крепкие середнячки, которые могут и легко одолеть равного соперника, и взять верх над лидерами турнирной таблицы. Если вспомнить прошлый сезон, то по результатам всех прошедших матчей РПЛ Ростов занял 11-е место, а Оренбург — 13-е. Но при этом сине-белые, которые, кстати, только в прошлом году вернулись в РПЛ после продолжительного перерыва, обыгрывали ростовчан во всех матчах прошлого сезона. Как все сложится на этот раз - покажет игра Ростов-Оренбург. .

Первая встреча между ФК Ростов и ФК Оренбург в сезоне 2018/2019 состоялась 6 октября 2018 года в Ростове-на-Дону, в ней со счетом 1:0 победили гости. Единственный гол в этом матче был забит уже на 11 минуте, его автором стал защитник сине-белых Сергей Терехов. Кстати, это был его первый гол в сезоне 2018/2019.

Во второй раз командам вновь удалось встретиться только в конце сезона, 20 апреля 2019 года, в Оренбурге. И на этот раз хозяева поля не оставили желто-синим ни единого шанса на победу. Ростовчане всячески старались защитить свои ворота от натиска оренбуржцев, но все их старания перечеркнул досадный автогол полузащитника Матиаса Норманна. Желто-синим нужно было срочно изменить ситуацию, но, увы, они не смогли ничего противопоставить тактике хозяев. Уже на 60 минуте нападающий ФК Оренбург Артем Галаджан удвоил преимущество своей команды. А под занавес матча полузащитник оренбуржцев Григорий Чиркин поставил окончательную точку в этом противостоянии — 3:0 в пользу сине-белых.

Прогнозы на матч Ростов - Оренбург таковы, что большинство букмекеров отдают предпочтение ФК Ростов, Но Оренбург тоже не стоит списывать со счетов. Нам остается только пожелать обеим командам успеха и честной игры. Для вас -прямая трансляция матча Ростов -Оренбург на сайте kp.ru. Следите за игрой вместе с нами