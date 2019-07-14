Обзор матча Ростов — Оренбург 13 июля 2019 — 2:1. счет, голы, статистика игроков

Вот и завершился очередной матч 1 тура РПЛ. На «Ростов-арене» встречались команды Ростов и Оренбург, встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Кстати, это первая победа ростовчан над оренбуржцами с 2016 года. Для вас - обзор матча Ростов-Оренбург.

Уже с первых минут матча ФК Ростов начал создавать множество опасных моментов, которые не мог реализовать лишь благодаря внимательности вратаря и защитников Оренбурга. Однако через 10 минут после стартового свистка желто-синие разыгрывают такую комбинацию, к которой сине-белые оказались не готовы. Еременко отдал точный пас на Шомуродова, который вышел прямо к воротам соперника и совершил удар головой. Но мяч пролетел буквально на несколько сантиметров выше ворот, чем спас Оренбург от быстрого гола. Но, как оказалось,ненадолго. На 11 минуте все тот же Еременко совершил второй пас в направлении Шомуродова — и на этот раз он не подвел. Игрок Ростова отправил мяч головой точно в сетку ворот соперников и открыл счет — 1:0. После этого в матче наступило голевое затишье, которое прерывалось опасными атаками то в направлении ворот Оренбурга, то в направлении Ростова. Следующий гол вновь оказался на счету хозяев поля. Под занавес первого тайма желто-синие начали прессинговать вратаря оренбуржцев, нанося один удар за другим и вдруг кто-то отдал пас Ионову, который находился за пределами штрафной площади. Тот не растерялся и мощнейшим ударом вколоти мяч в «девятку», чем удвоил преимущество ростовчан — 2:0. Таким счет и остался до перерыва.

На второй тайм игроки Ростова вышли, судя по всему,с полной уверенностью в своем превосходстве над соперником. Поэтому они не ожидали, что игроки Оренбурга уже на первых минутах бросятся в атаку. Результатом такой агрессивной тактики стало то, что уже на 47 минуте Деспотович сократил разрыв в счете, забив мяч в ворота Ростова головой — практически точно так же, как забивал Шомуродов! После этого Ростов ушел в оборону и всеми силами старался сохранить счет. Количество атак у обеих команд во втором тайме свелось к минимуму — можно отметить лишь пару по-настоящему острых моментов. Зато нарушений правил у обеих команд было предостаточно — они нервничали и пытались остановить соперников всеми возможными способами. Самый запоминающийся момент второй половины встречи Ростов — Оренбург — это эффектный удар Сигурдарсона, который мощным ударом в прыжке отправил мяч головой в ворота гостей. Но снаряд пролетел буквально в нескольких сантиметрах от штанги и вылетел за пределы поля.

Игроки Оренбурга не желали сдаваться до последних минут матча — и у них даже был шанс сравнять счет. Они атаковали ворота Ростова с разных позиций, наносили удар за ударом,и вот мяч оказывается у игрока, Который находится прямо напротив ворот — пора совершать удар! Но, увы, футболист не попадает по мячу и теряет последний шанс на ничью. Заучит финальный свисток и команды покидают стадион при счете 2:1 в пользу ростовчан. Вы прочитали обзор матча Ростов-Оренбург, познакомились со статистикой, узнали, кто автор голов. Следите за дальнейшими публикациями КП трансляций и обзоров игр первого тура РПЛ.