2019-07-14T17:24:31+03:00
Звезды

Звезда в теме: Сергей Зверев на Байкале собирает средства на восстановление храма в родной деревне Гужиры

А землю, которая пострадала от строительства завода по розливу воды в Култуке Сергей Зверев потребовал восстановить [фото, видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Звезда в теме: Сергей Зверев на Байкале побывал на месте завода в Култуке и храма в родной деревне Гужиры.Звезда в теме: Сергей Зверев на Байкале побывал на месте завода в Култуке и храма в родной деревне Гужиры.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Суперзвезда Сергей Зверев на Байкале занят деятельным блогерством. Его одиночный пикет на Красной площади с плакатом "Спаси Байкал" против строительства завода по розливу воды в поселке Култук хоть и привел к судебному процессу и штрафу в 15 тысяч рублей, все же был действенным - строительство завода прекратили. По настоянию властей. А суперзвезда, как он сам обозначает свою профессию, поехал на родину уже не просто гостем, а блогером. Он заранее записал обращение в Инстаграме, что готов поднимать злободневные вопросы. И вопросы посыпались.

Конечно, в основном в стиле "Доколе!". Про БЦБК, последствия деятельности которого строго по плану будут нивелироваться еще несколько лет. А иначе нельзя. Про завод в Култуке, территория которого сейчас как после бомбежки.

"Я сейчас на Байкале, на Таловских Болотах. Култук. На моём фоне китайский завод по розливу воды в Китай... Спасём Байкал вместе!!! Всех местных жителей мучает только один вопрос : «Когда уберут этот завод и когда очистят изуродованную территорию???» Полный репортаж с завода смотрите у меня в сторис".

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Звезда в теме: Сергей Зверев в Култуке, у завода по розливу воды
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Из Култука Сергей Зверев отправился в село Гужиры. В его биографических справках оба населенных пункта - родные места. В Култуке и сейчас живут родные, оттуда родом и его мать. А в деревне Гужиры, в 60 км. от Култука, согласно тем же данным, жил его отец, который ездил в Култук на работу. В 2014 году, побывав в деревне, Сергей Зверев увидел развалины храма.

- Я ведь там учился в школе. Ну, мы, конечно, поехали туда. Оказалось, что местные успели все собраться. Я посмотрел, как они сейчас живут, очень порадовался за них. Единственное, душа болит за храм, старинный храм, по- моему, не один век ему. Там остались только стены, - делился Сергей Зверев с корреспондентами "КП" еще несколько лет назад. - Но, слава богу, что хоть они сохранились. Я уже поднимал раньше эту тему и повторюсь, что, возможно, в Иркутске или Улан-Удэ найдутся неравнодушные люди, которые помогут мне восстановить его. Хорошо бы они откликнулись, и мы вместе бы это сделали. Деревня процветала раньше, торговля была, люди туда приезжали на праздники, и церковь стояла, красивая, сияющая золотыми куполами.

Сергей Зверев рассказал, что он глубоко верующий человек и часто бывает в храмах.

И вот Сергей Зверев снова на родине. Не как суперзвезда, как человек. И то, что тогда было просто идеей, решил реализовать. Он публиковал в своем Инстаграме данные карточки для сбора средств.

"Давайте вместе восстановим эту церковь !!! Я сам открыл сбор на восстановление этого храма на моей родине в Гужирах...Когда этот храм строили - Императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги на этот храм и отправила в этот храм икону Спасителя!!!

zverevsuperstarzverevsuperstar
Звезда в теме: Сергей Зверев собирает средства на реставрацию храма в селе Гужиры
2615 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Мнения на Зверева посыпались разные. Предлагали отказаться от затеи и восстанавливать школы, вспоминали Королева и Гагарина. Но сторонников было больше.

.

-Ребят, прочитайте внимательно, церковь в Гужирах- родина Сергея и это памятник, очень важно для жителей. Надо восстанавливать церкви совместно с людьми.

- Друзья,в комментариях есть, кто не хочет поддерживать идею восстановления храма. Не хотите не надо. Вас никто не заставляет. Но есть и те , кто непременно захочет. Нас немало!!!

Народный сбор денег идет успешно. Сергей Зверев только успевает выкладывать в сториз для отчета фотографии с именами и отчествами тех, кто вместе с ним решил восстановить православный храм в бурятской глубинке. Переводят кто 10 рублей, кто 200, кто 500. С миру по нитке, но деньги для деревни Гужиры будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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