Серега, оставивший дома жену с пятью детьми ради спасения в Иркутской области затопленных поселков, возвращается в Хакасию

Перрон иркутского железнодорожного вокзала раскаляется от палящего солнца, за окном почти +40. Из душного поезда «Усть-Илимск-Иркутск», который только что прибыл на 5-ю платформу в самый разгар жаркого дня – в полдень, выходят уставшие, взмокшие пассажиры. Прямо у одного из вагонов выделяется группа из 8-10 человек с огромными туристическими баулами за спинами и сумками в руках. Среди них замечаем совсем юных ребят, школьников, которые что-то обсуждают и устало улыбаются. Нет, это старшеклассники, которые вернулись с отдыха из спортивного лагеря, а добровольцы. Всю последнюю неделю они провели в затопленных наводнением районах Иркутской области. Там абсолютно бесплатно помогали разгребать завалы, что оставила стихия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/720906" frameborder="0"></iframe> Хакас Серега и школьники-волонтеры вернулись в Иркутск из затопленных районов Приангарья.Юлия ПЫХАЛОВА

Самым старшим в этой группе волонтеров стал простой и скромный хакас Серега. Да, да, это тот самый 47-летний Сергей Карачаков, который за последние дни стал настоящей звездой и самым обсуждаемым персонажем в иркутских соцсетях. Еще на прошлой неделе, этот отец пятерых детей, перебивающийся случайными заработками, спокойно сидел дома в своем поселке в 100 километрах от Абакана и случайно наткнулся по телевизору на репортаж, в котором показали ужасные кадры из затопленной Иркутской области. Серега соскочил с дивана, быстро прополол картошку, затем пошел к соседу, занял у него 1000 рублей на плацкарт в одну сторону до Иркутска. Несмотря на протесты жены, отправился помогать людям, у которых случилась беда. Узнали все о Сереге, когда его историю на своей страничке в соцсети рассказал руководитель иркутского благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев. К слову, ранее "Комсомолке" удалось найти семью Сереги (Подробности)

Серега очень скромный и рассказывать о своем поступке не хочет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А где ваш вожак-то - Серега? - спрашиваем у молодежи. – Да с нами был в вагоне, наверное, выскочил уже, - отвечают ребята. Действительно, Серега каким-то образом умудрился проскочить мимо и быстрыми шагами с баулом на спине побежал к выходу в город. Но нам все же удалось его нагнать на перроне.

- Да зачем вы про меня хотите написать, вот они - герои, - скромно отнекивается Сергей от корреспондентов "КП-Иркутск" и указывает на молодых коллег. - А я что, просто увидел по новостям: людям нужна помощь. Думаю, хорошо сейчас лето, но ведь скоро придет зима, нужно быстрее все восстанавливать. Вот и поехал.

Серега и его молодой отряд.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правда, то, что жена на него обиделась, Серега признаваться не хочет. Говорит, мол, наоборот, только поддержала.

- Сразу отпустила, говорит, молодец, - настаивает Серега. – Да и дети поддержали! Кстати, единственное, о чем я сейчас жалею, что не взял с собой ребятишек. Старшего-то в армию недавно забрали, пока даже не узнал, где служит. Младшему всего 2 годика, а вот кого-то из дочерей 18, 15 и 8 лет можно было взять. Ну, ничего, в следующий раз возьму или самих отправлю.

Серега в окружении Александра Соболева (слева) и Павла ЦиколинаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот говорить о том, как он последние пять дней работах без отдыха, Серега категорически отказывается. А, между тем, в подтопленном поселке Пионерск Чунского района, добровольцы пять дней подряд с восьми утра до шести вечера убирали с улиц завалы мусора, который принесла стихия, кололи дрова местным пенсионерам, отмывали дома, колотили заборы и разносили гуманитарную помощь. Жили при этом в спартанских условиях. В местном детском саду им развернули временный пункт, который больше напоминал солдатскую казарму.

Серега у памятника бабру в Иркутске. Фото: Павел ЦИКОЛИН

- Ой, нехорошо получается, у ребят спросите лучше, - вновь скромничает мужчина и, прибавляя шаг, скрывается от нас, чтобы затеряться в толпе. Затем Серега, запрыгивая во внедорожник одного из руководителей этой волонтерской группы Павла Циколина, бросает нам последнюю фразу: - «Обязательно приеду еще, если понадобится, а сейчас надо купить подарки жене и детям».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/720806" frameborder="0"></iframe> Серега из Хакасии бросил всё и поехал волонтером в Иркутскую область.История Серёги из Хакасии способна любому вернуть веру в людей!

Оказалось, пользователи соцсетей, обсуждая историю Сереги всю неделю, еще и успели собрать ему помощь. 28 тысяч рублей – сумма хоть и не большая, но на гостинцы хватит. Тем более, скромняга решил потратить все на близких, и ни копейки не взять себе. Даже ни в какую не согласился менять свои потертые джинсы и старенькую футболку. Вместо этого, Серега, который, кстати, впервые в своей жизни проехался по центру крупного города, побывал в торговом центре.

Серега: "Надо скорее бежать покупать подарки жене и детям"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В город – в Абакан – не больше двух раз в год выезжаем, - признается Серега. – Обычно, перед сборами в школу, чтобы детей к учебному году собрать – форму, обувь.

Что взял жене? Духи! Теперь метелкой из дома прочь точно не погонет за то, что оставил ее дома с четырьмя детьми, а сам уехал. Девчонкам – дочерям взял спортивные костюмы и кроссовки, а 2-летнему сынишке - плюшевого нерпенка, как символ Байкала. А еще отвезет своим близким лакомство - кедровый грильяж.

- Таких конфет мои ребята не пробовали ни разу в жизни, - говорит Серега. Да, и сам он, конечно, тоже.

Серега в парфюмерном задумался: "Какие же духи выбрать любимой жене?". Фото: Павел ЦИКОЛИН

Перед шопингом Серега попросил завезти его в церковь. Увидел ее, гуляя по 130-му кварталу. Фотография на фоне местной достопримечательности – скульптуры Бабра – тоже теперь будет в фотоархиве Сереги. В храме выяснился еще один интересный факт из его жизни.

- Я ведь сирота – детдомовский… - говорит мужчина. – Отца вообще никогда не видел, а мать нашел только, когда мне было лет 17. – Сейчас мамы уже нет в живых. Вот хочется свечку поставить за упокой.

В церкви Серега поставил свечку за упокой мамы. Фото: Павел ЦИКОЛИН

Домой Серега отправится через несколько дней, сейчас ему покупают билет до родных краев. Ну а в Иркутске тем временем ищут новых добровольцев для следующей отправки в пострадавшие от паводка районы. И такие желающие, как Серега есть, но пока их не так много.

- Как зачем поехали? – в один голос искренне удивляются ребята нашему вопросу. – Помогать! Помощь – это то, чего не хватает в современном мире.

Школьники не жалеют, что потратили несколько дней каникул на то, чтобы помочь людямФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все люди должны быть одной семьей, - по-взрослому рассуждает 16-летний Никита Тютиков. - Почему бы не помочь, если я сейчас свободен и отдыхаю. Подумал, каково было бы мне и моей семье, если бы у нас дом утонул, и нам бы никто не помог. Да, пришлось отказаться от отдыха. Планировал этим летом гулять с друзьями, в лагерь съездить. Но я ни о чем не жалею, считаю, сделал доброе дело. И готов съездить еще.

А вот самому молодому добровольцу – 15-летней иркутянке Валерии Сластной даже пришлось несколько дней уговаривать своих родителей, чтобы они отпустили ее в эту поездку.

- Говорили: «Да ты что, это же далеко и опасно»? – улыбается школьница. – Пришлось вести с ними длительные разговоры. Объяснять, что это необходимо. В конце концов, моя настойчивость и упорство сыграли, родители разрешили поехать.

- Некоторые даже по второму разу просят отправить, - говорит Павел Циколин. – Приезжают из разных уголков страны. Например, на днях отправили женщину, которая за свои деньги приехала из Уфы. Не смогли приехать волонтеры с Урала. Но прислали посылки с гуманитаркой.

Ребята готовы поехать в подтопленные районы вновь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Павла Циколина, потребность в людях все равно остается. В связи со спадом паводков, некоторые думают, что в подтопленных городах и поселках уже все убрали и началась масштабная стройка.

- На самом деле работы еще море, - говорит Павел. – Особенно в глухих деревнях. Так что обращаемся ко всем желающим: приходите к нам. Мы обязательно вас встретим, все расскажем и поможем добраться. Давайте продолжим помогать людям вместе!

Серега: "Накуплю детишкам конфет, таких лакомств они у меня еще не ели.". Фото: Павел ЦИКОЛИН.

Как стать волонтером

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