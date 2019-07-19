С днем рождения, Усть-Кут, город-порт на реке Лена

К этому долгожданному празднику северяне готовились долго и с особым трепетом. Так совпало, что в 2019 году Усть-Кут отмечает сразу две памятные даты. И сразу оговоримся: статус города он получил всего лишь 65 лет назад, в 1954-м, а на самом деле является одним из первых русских поселений в Восточной Сибири. В 1631 году сюда, в благодатное место, прибыли казаки-первопроходцы и раскинули в устье реки Куты, в самом слиянии с красавицей Леной, Усть-Кутский острог. Он сразу стал крупным транспортным узлом в освоении Сибири и Дальнего Востока.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Еще одна страница истории города связана с политическими ссылками. Например, немало дней здесь провел Лев Троцкий. Ну а в 1951 году в Усть-Кут пришел первый поезд по новой железнодорожной ветке Тайшет - Лена, открылся и крупнейший в СССР Осетровский речной порт, который и по сей день обслуживает большую часть северного завоза.

И вот новая веха! В 1974 году Усть-Кут объявлен отправной точкой всесоюзной комсомольской стройки - Байкало-Амурской магистрали. И в 2019-м мы отмечаем еще и 45-летие БАМа. В Усть-Куте проживает немало ветеранов, которые вложили много сил и труда в строительство легендарного советского проекта. Словом, северянам есть чем гордиться и кому говорить спасибо!

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Соревнования, концерт, салют

Город трех названий: порт Осетрово, город Усть-Кут, станция Лена. Его история настолько насыщенна, что не найдется, наверное, ни одной семьи, чья судьба не связна с вехами развития этого северного края. Именно поэтому организаторы постарались сделать праздник таким, чтобы принять участие в нем смог каждый, чтобы всем было интересно, весело и комфортно.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

И уже по сложившейся традиции День города начался со спортивных состязаний на стадионе «Водник».

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Горожане от мала до велика играли в баскетбол, волейбол, стритбол, мини-футбол, рекорды ставили гиревики. Не обошлось без велоспорта и забега на длинную дистанцию. Соревнования выдались душевными - приходили на них семьями. А в это время лучшие мастера уже разложили на главной аллее свои богатства. Импровизированный вернисаж удивил разнообразием поделок. Здесь можно было увидеть уникальные работы, пообщаться с авторами.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Еще одним событием для города стал автопробег машин эпохи строительства БАМа - 1970-х. Колонна проехала по центральным улицам, приветствуя горожан.

Особым подарком для юбиляров стало выступление именитых московских артистов в рамках проекта «Северный десант». Его инициатором ежегодно выступает «Иркутская нефтяная компания». В этот раз на усть-кутскую землю прибыли Эвклид Кюрзидис, Ирина Лачина, Ия Нинидзе, а еще Олег Акулич, который, кстати, родился в Усть-Куте. Дали жару и иркутские музыканты из группы «Доктор Джаз». Артистов встречали овациями. А завершился вечер концертом еще одного земляка - Владимира Димова, успешного гитариста, который работает со многими звездами. Дискотека под открытым небом продолжалась до полуночи и увенчалась красочным фейерверком.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Курс на развитие

С Днем города северян поздравляли многие: депутаты Заксобрания, губернатор, который направил приветственный адрес, главы соседних территорий и, конечно, одним из первых - глава городской администрации Александр Душин:

- Мы отмечаем замечательный двойной юбилей, - сказал он. - Пример моих родителей-железнодорожников и великая комсомольская стройка оставили значимый след в моей судьбе. Я горжусь тем, что вырос в Усть-Куте, в городе с великой историей, которую писали мои земляки, представители разных профессий, Герои Советского Союза, Герои России, Герои социалистического труда, орденоносцы, почетные жители района и города, ветераны войны и труда, знатные речники, строители Байкало- Амурской магистрали. Всех нас объединяет любовь к родному городу и желание видеть его более успешным и красивым! Сегодня Усть-Кут стоит на пороге серьезных перемен и я, как глава города, обязан приложить все усилия, чтобы жизнь устькутян стала более комфортной и благополучной. У нас есть перспективы развития, предстоит реализация крупных промышленных проектов. Мы многого достигли, у нас есть успехи, но есть и проблемы, которые мы будем решать все вместе!

Сегодня Усть-Кут действительно открывает новые страницы своей славной истории. Каждую из них будет писать новое поколение. Впереди у сибирского города много перспектив. Многие из них связаны с развитием транспортной инфраструктуры, лесоперерабатывающей, нефтяной и газовой промышленности. Будущее города невозможно представить и без активного участия молодежи. Именно молодым через несколько лет придется определять вектор политического, экономического и культурного развития малой родины.

ЦИФРЫ

29 июля 1954 года присвоен статус города путем объединения рабочих поселков - Усть-Кута и Осетрова.

41 751 - численность населения.

56 кв. км - площадь Усть-Кута.

КАК ЭТО БЫЛО: ПАМЯТНЫЕ МОМЕНТЫ ПРАЗДНИКА

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Усть-Кутского муниципального образования.