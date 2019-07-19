Мама 6-летнего мальчика, который поговорил с Путиным в Тулуне: «Матвей никого не боится и не стесняется

Сразу после прилета в пострадавшую от наводнения Иркутскую область Президент России Владимир Путин отправился в пункты долговременного размещения, чтобы осмотреть в каких условиях живут люди, потерявшие из-за паводка все. В тулунской школе-интернате №28 Владимира Путина встретили десятки постояльцев. Среди тех, кому удалось задать вопрос президенту одним из первых оказался 6-летний мальчик Матвей Сафронов. Мальчишка, не постеснялся и первым начал разговор с президентом, когда он вошел в его комнату.

Матвей приветствует Владимира Путина. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- А вы Путин? – спросил Матвей, сидя перед главой государства на кровати.

- Да! А тебя как зовут? – спросил Владимир Владимирович.

- Матвей Николаевич Сафронов, - говорит мальчик.

- Здравствуйте, Матвей Николаевич, - серьезно ответил президент.

- А вы вспомните мое имя, отчество? – спросил мальчик, отважившись устроить президенту небольшой тест на внимательность

- Николаевич, - сразу ответил Путин. – Видишь, я тебя запомнил

- Да, Матвей такой у нас, никого не боится и не стесняется, - улыбается Анна Сафронова. – Никому не дал рот отрыть, сам беседовал с президентом.

Владимир Путин общается с жителями подтопленного Тулуна. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Семья Сафроновых, в которой маленького Матвея воспитывают мама и бабушка, при разгуле стихии потеряла все. Дом и все имущество унесла большая вода. Женщины с ребенком чудом успели эвакуироваться, еще до потопа. Сейчас им уже выдали сертификат на новое жилье. А пока они живут в комнате, но ни на что не жалуются. Ну разве что Матвей очень переживает, когда отремонтируют его садик.

Удалось поговорить с президентом и еще одной жительнице Тулуна Ольге Галимовой. Дом сибирячки, которая работает фельдшером в пункте длительного размещения, хотя и не унесло потопом, но он серьезно пострадал и признан непригодным для проживания.

- В подполье до сих пор вода стоит, а по всему дому сырость и грибок, - рассказывает Ольга Галимова. – Сертификат на новое жилье нам уже выдали. Поэтому я спросила: возможно ли, что до наступления холодов, нам уже выдадут земельные участки и поставили там какие-нибудь временные вагончики. Чтобы мы постепенно перевозили туда наше уцелевшее имущество. Владимир Владимирович, а также Виталий Мутко ответили, что до сентября этот вопрос будет решен.

Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Не переживает Ольга Галимова после визита президента и по поводу выплат материальной помощи. Женщина не сомневается, что все деньги выплатят до копейки.

- Да, некоторые задавали Путину вопрос о том, что пока не получили выплаты, - говорит Ольга. – Но я думаю, что за раз всем выплатить не могут. Например, одному моему взрослому сыну уже выдали, а второй пока нет. Но они разобрались и выяснили, что в списках он есть. Мне тоже недавно перевели. Если уж наша беда прогремела на всю страну, думаю, нас не бросят.