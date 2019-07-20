Эта лужа - Байкал, только в будущем: Экологи "состарили" планету, как в приложении FaceApp

По соцсетям гуляют тысячи снимков, состаренных в популярном приложения FaceApp. Молодой и не очень народ прогоняет свои фото через программу FaceApp. Раз - и готово. А потом с ужасом смотрит на итог - благообразного старца или старушку и кричит . "Я не буду таким, не дождетесь!" Прямо сейчас - на диету, беговую дорожку и в тренажерный зал. А заодно к косметологу. Исправлять будущее, переписывать завтрашний день.

Идею подхватил Гринпис. Предъявить людям их будущую реальность, тот самый завтрашний день, который они еще застанут и уж точно оставят внукам.Может, тогда раскачаются и будут действовать? Зеленые совместно с digital агентством Isobar Moscow запустили кампанию EarthApp. И первыми точками выбрали знаковые, важные и дорогие для каждого в России - Байкал, Арктика с ее белыми медведями и Санкт-Петербург. Смотрим, что в результате.

Байкал - сейчас и в будущем. Фото- Официальный сайт Гринпис России.

Шок? Шок. Байкал превратился в большую некрасивую лужу. Этот снимок уже постят в соцсетях Бурятии. Скоро он облетит и Иркутскую область. Люди пишут - ужас! Насколько реальна такая мрачная картина? Экологи считают, что вполне. Если ничего не предпринимать. Если не чистить берега озера от спирогиры, если продолжать тоннами выбрасывать мусор. Ссылаются и на изменения климата.

-Изменение климата всё труднее игнорировать: мы видим, как меняются погодные условия, как всё более нестабильной становится экологическая обстановка, - считает одна из организаторов проекта, Диана Волкова. - И когда в соцсетях пользователи в таком масштабе публикуют «состаренные» фото, возникает вопрос – а что будет окружать нас в этот момент? Как изменится мир, когда мы действительно будем похожи на свои прототипы в FaceApp? Показать ответы на эти вопросы мы постарались в самих публикациях, чтобы привлечь внимание людей и побудить действовать. У нас не так много времени, чтобы сохранить этот мир, но оно точно пока есть!»

Арктика - сейчас и в будущем. Фото- Официальный сайт Гринпис России.

Санкт - Петербург: сейчас и в будущем. Фото- Официальный сайт Гринпис России.

С точностью этих реконструкций будущего хочется спорить. Этот ужас не должен стать реальностью, Байкал - лужей, белые медведи -экзотикой в зоопарках, а красоты Петербурга -воспоминанием.

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